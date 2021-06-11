/635474/يورو-2020-توني-كروس-أخشى-مواجهة-مبابي-ولدينا-قائمة-قوية

كشف توني كروس، لاعب وسط ألمانيا، ولاعب فريق ريال مدريد الإسباني عن خوفه من مواجهة كيليان مبابي، مهاجم منتخب فرنسا، في أولى مباريات فريقه ببطولة يورو 2020، الثلاثاء المقبل، ويستعرض دوت الخليج تصريحات كروس في المؤتمر الصحفي لمنتخب الماكينات الألمانية. وقال توني كروس في المؤتمر الصحفي، اليوم الجمعة، قائلًا "بدأنا التحضير لمباراتنا الأولى ضد فرنسا، لكننا نعمل على بعض التفاصيل، ورغم قيامنا بعمل جيد، إلا أن يوم الثلاثاء هو الأكثر أهمية".

وحذر الدولي الألماني من خطورة مواجهة مبابي، حيث قال "بإمكانهم تشكيل خطورة بالغة بالمرتدات السريعة بسبب وجود مبابي، وحينها لن يهم من سيواجهه، لأن الأمر سيكون صعبًا عليه". وأقر كروس بالمرونة التي يتمتع بها زميله جوشوا كيميتش، لاعب فريق بايرن ميون الألماني، نظرًا لقدرته على اللعب في وسط الملعب أو كظهير أيمن، مضيفًا "أنا وإلكاي جوندوجان، لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي ليس لدينا هذه المرونة".

تعليق كروس على تشكيل المنتخب

وأردف "المدرب سيتخذ القرار المناسب والأفضل للفريق، لا سيما عند مواجهة فريق مثل فرنسا، لهذا نتطلع للبحث عن الخيارات الأفضل، خصوصًا أن البطولة لن تستمر طويلًا". ورغم قوة الديوك الفرنسية، إلا أن كروس أشار إلى امتلاك ألمانيا، قائمة قوية للغاية أيضًا، مؤكدًا أن فريقه لا يخشى مواجهة رجال المدرب ديدييه ديشامب، في أول مباريات المنتخب الوطني في البطولة. وبسؤاله عما إذا كان لاعب الوسط الفرنسي نجولو كانتي سيحصد جائزة الكرة الذهبية، أجاب "إنه يركض ولا يتعب أبدًا، كما أنه يسد ثغرات فريقه، لكني لا أعلم إجابة هذا السؤال، فأنا لست المعني بتلك الاختيارات".

قائمة منتخب ألمانيا في يورو 2020

حراسة المرمى: مانويل نوير – بيرند لينو – كيفين تراب.

خط الدفاع: أنطونيو روديجير – مارسيل هالستينبيرج – ماتياس جينتر – نيكولاس زوليه – لوكاس كلورسترمان – روبين جوسينس – إيمري تشان – روبين كوش – كريستيان جينتر.

خط الوسط: جوشوا كيميتش – توني كروس – سيرجي جنابري – جوناث هوفمان – جمال موسيالا – فلوريان نيوهاوس – ليون جورتزيكا – ليروي سانيه – إلكاي جوندوجان.

خط الهجوم: كاي هافيرز – كيفين فولاند – تينو فيرنر – توماس مولر.