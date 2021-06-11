/635475/موسيماني-يكشف-نقاط-ضعف-الترجي-التونسي-تفاصيل

كشف بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على ضرورة عقد محاضرة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم الجمعة، ويستعرض دوت الخليج أبرز النقاط التي ركز عليها موسيماني في المحاضرة، قبل لقاء الترجي التونسي في بطولةدوري أبطال افريقيا.

شهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة الترجي التونسي المقبلة، واستعرض فيها الجهاز الفني نقاط القوة والضعف في صفوف المنافس، وكيفية إستغلال تلك النقاط والعمل من قبل لاعبي الفريق في التمرين في كيفية إستغلالها بشكل جيد وبقدر الإفادة منها في لقاء الذهاب قبل الإياب.

موعد مباراة الأهلي والترجي في أفريقيا

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الترجي التونسي يوم التاسع عشر من يونيو الجاري في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بالعاصمة التونسية، ويلتقي الفريقن في مباراة الإياب في السادس عشر من نفس الشهر، بالقاهرة على استاد القاهرة الدولي.

أبرز مواجهات الأهلي والترجي التونسي

شهد عام 2012 المواجهة السادسة بين الفريقين، ولكن جاءت تلك المواجهة في نهائي دوري الأبطال، والتي استطاع المارد الأحمر من التتويج بهذه النسخة من بطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث تعادل الفريقن في المباراة الأولى بالقاهرة بنتيجة 1/1، بينما فاز الأهلي في المباراة الثانية برادس بنتيجة 2/1، وتوج بالبطولة.

والتقى الفريقن مرة أخرى في عام 2015، في دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، واستطاع المارد الأحمر من تحقيق الفوز في مبارتي الذهاب والعودة، حيث انتهت مباراة الذهاب بينتيجة 3/0، بينما انتهت مباراة العودة بنتيجة 1/0.

وجاءت المواجهة الثامنه بين الفريقين في عام 2017، في دور ربع النهائي من بطولة دوري الأبطال، واستطاع الأهلي بالتأهل إلى الدور نصف النهائي من البطولة، حيث انتهت المباراة الأولى بالتعادل بهدفين لكل فريق، بينما فاز المارد الأخمر بالمباراة الثانية بنتيجة 2/1.

مواجهات الأهلي والترجي في 2018

شهد عام 2018 مواجهتين بين فريق الأهلي والترجي، حيث التقى الفريقين في دور المجموعات في مباراتين من بطولة دوري الأبطال، فاز الأهلي في مباراة، وتعادلوا في الأخرى، ثم التقوا في نفس العام في نهائي البطولة، وحقق المارد الأحمر الفوز بنتيجة 3/1، ولكن استطاع فريق الترجي بالتتويج بالبطولة، حيث فاز في مباراة الإياب بنتيجة 3/0.