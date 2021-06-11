الإفتاء: لا يجوز التصدق من مال المتوفى إلا بموافقة ورثته

جدة - نرمين السيد - وأوضحت دار الإفتاء، عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، اليوم الجمعة، أنه لا يجوز التصدق من مال المتوفى إلا بموافقة ورثته، لأن المال أصبح مملوكًا لهم بعد وفاته.

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