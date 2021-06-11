توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مركز مجدى يعقوب للقلب فى رواندا

جدة - نرمين السيد - ووقع المُذكرة السفير المصرى فى كيجالى نيابةً عن الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، بينما وقع عن الجانب الرواندى كل من الدكتور Daniel NGAMIJE وزير الصحة الرواندى و Gizele GATARIKI رئيسة مؤسسة رعاية وأبحاث القلب برواندا، وذلك بحضور عدد من كبار المسئولين الروانديين من الوزارات والجهات المعنية.

يُعد المركز الأول من نوعه فى شرق القارة الإفريقية، ويهدف إلى تقديم خدمات طبية لعلاج أمراض القلب والأوعية الدموية لمن هم فى أمس الحاجة إليها، وبالأخص الأطفال، فضلاً عن تدريب كوادر علمية وطبية وتمريضية، كما سيقوم المركز بتطوير الأبحاث فى مجال العلوم الطبية الحيوية.

ألقى وزير الصحة الرواندى كلمة على هامش مراسم التوقيع تضمنت أهمية دور المركز فى دعم قطاع الصحة فى رواندا، وعزم بلاده توفير أعلى مستوى من الخدمات الطبية العلاجية والوقائية للشعب الرواندى، موجهاً الشُكر والإمتنان إلى مصر - حكومةً وشعباً - للمُساهمة فى تعزيز التنمية والاستقرار المطلوبين لتحقيق أهداف بلاده القومية.

وأكد السفير المصرى أن مصر حريصة بذات القدر من الاهتمام على النهوض بقطاع الرعاية الصحية فى رواندا، مؤكداً عزم مصر تقديم كافة أنواع الدعم انطلاقاً من الالتزام الدائم تجاه الدول الإفريقية الشقيقة، ومُشيراً إلى التطلع لأن يؤدى هذا الحدث إلى مزيد من التعاون فى مجال الصحة عموماً، والدواء والمُستلزمات الطبية تحديداً.