الآثار: تشكيل فريق من المرممين لفحص غطاء زجاجى سقط بمسجد الرفاعى

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جدة - نرمين السيد - وذكرت الوزارة، فى بيان لها، اليوم الجمعة: "أثناء مرور مفتش آثار مسجد الرفاعى، صباح اليوم، لتفقد المسجد بعد فتحه للزيارة، تلاحظ سقوط الغطاء الزجاجى، الذى يعلو أحد أباليك الثريا النحاسية التى تتدلى من سقف القاعة الملكية".
وأوضحت أن مدير المنطقة، استدعى فريق المرممين لفحص حالة الغطاء الزجاجى ودراسته تمهيدا لترميمه، كما توجه الدكتور أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، إلى المسجد لمعاينة الثريا.
يذكر أن خوشيار هانم والدة الخديوى إسماعيل، أمرت ببناء جامع الرفاعى عام 1869م، ثم توقف العمل به، واستكمل بنائه فى عهد الخديوى عباس حلمى الثانى، وقام المهندس المجرى ماكس هرتز ببنائه وتم افتتاحه عام 1912.
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