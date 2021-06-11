صور.. وزير الأوقاف: نتكامل مع الأزهر لنشر صحيح الدين فى العالم

جدة - نرمين السيد - افتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور محمد الضوينى وكيل الأزهر الشريف، معسكر أبوبكر الصديق لتدريب أئمة وواعظات الإسكندرية على نشر الفكر الوسطى المستنير فى ربوع المحافظة، وذلك على هامش قافلة الأزهر الدعوية المشتركة مع وزارة الأوقاف، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.





وقال وزير الأوقاف، إن رسالة الأزهر الشريف هى نشر صحيح الدين فى العالم كله، مضيفًا: "هذه رسالتنا التى نتكامل من أجلها"، مضيفًا أن القوافل المشتركة بين الأزهر والأوقاف استمرت لفترات طويلة جدا ولكن جاءت ظروف جائحة كورونا وطُبقت إجراءات التباعد الاجتماعى، وبعد التعايش الواعى للجائحة تم استئناف نشاط القوافل، متابعًا: "لذا أحب أن أقول للوعاظ: إننا عائدون بقوة وبدعم كبير من فضيلة الإمام الأكبر، ولن نترك الناس دون أن نشغلها بالحق حتى لا تنشغل بالباطل".

فى حين قال وكيل الأزهر، إن فضيلة الإمام الأكبر، كان حريصًا أن تنطلق تلك القوافل الدعوية، وأن يُعد الأئمة والوعاظ خير إعداد، وذلك لتحقيق رسالة الأزهر العالمية، وهى العمل على نشر صحيح الدين، مضيفًا أن الله شرف الأئمة والوعاظ بانتسابهم لهذا العمل الكريم الذى يعد رسالة قبل أن يكون وظيفة، موصيًا بالحفاظ على هذا التشريف، لأنهم سيُسألون عليه أمام الله.

وأوصى وكيل الأزهر، الحضور بمعايشة واقع مجتمعهم خلال دعوتهم، لأن الدعوة لا يمكن أن تنفتح لها القلوب إلا إذا كانت معبرة عن قضايا المجتمع، وأن يكثروا من الاطلاع والبحث والمعرفة والفهم الصحيح، لأن طالب الفتوى يريد أن يسمع من الواعظ صحيح الدين، وهذا يفرض على الواعظ الاطلاع الدائم ومتابعة الظروف والتحديات التى تواجه مجتمعه ووطنه.

كما أوصى وكيل الأزهر، الأئمة بمواجهة أهم القضايا الملحة، التى لا ينبغى أن يُغض الطرف عنها، ولعل أهمها هى تلك القضايا التى تهم الشباب ولم تعد تثار فى المسجد أو الشارع وإنما تثار على منصات التواصل الاجتماعى، ومن أبرزها قضية الإلحاد.

وفى سياق متصل، قال الدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن ما قام به الأزهر والأوقاف باستئناف هذه القوافل أمر مهم، فعندما تتكامل مؤسسات مصر تزيد الفوائد، ولعل أبرزها قطع ألسنة المشككين الذين يقللون من وحدة الهدف والتكامل بين المؤسسات، موصيًا الأئمة بمتابعة منصات الأزهر على مواقع التواصل الاجتماعى، وكذلك مركز الأزهر العالمى للرصد والفتوى الذى يخاطب الجمهور بـ14 لغة.

يهدف معسكر أبو بكر الصديق الذى تم افتتاحه اليوم، إلى رفع وعى الأئمة والوعاظ بمحافظة الإسكندرية وإدراكهم لأهم المشكلات المجتمعية، وتدريبهم على المشاركة فى صياغة حلول لتلك المشكلات وتقديمها للمجتمع بشكل يسهل فهمه والتعامل معه.

كانت القافلة بدأت عملها صباح اليوم، بلقاء الدكتور محمد الضوينى، وكيل الأزهر الشريف، محمد الشريف محافظ الإسكندرية بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ووفد رفيع من علماء الأزهر الشريف والأوقاف.

يأتى ذلك فى إطار دور الأزهر الشريف، ووزارة الأوقاف فى نشر الفكر الدينى الوسطى المستنير، ومجابهة الأفكار المتطرفة، والعمل على دحضها بالمناقشة والحوار بين العلماء والمواطنين على أرض الواقع.