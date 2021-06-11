فيديو.. وزير الأوقاف يوضح الفرق بين كان التامة والناقصة

جدة - نرمين السيد - وقال جمعة، إن هناك أفعال تامة تكتفى بمرفوعها عن الخبر، وأفعال يقال لها ناقصة وهى التى لا تكتفى بمرفوعها عن الخبر، وأوضح ما يكون ذلك فى كان التامة والناقصة.

وأشار إلى أن "كان التامة" هى التى تكتفى بمرفوعها عن الخبر وتتم الجملة ولا تحتاج إلى خبر مثل "قد كان ما كان"، ومنه قول الله تعالى "وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ"، أى إن كان المدين ذو عسرة فإمهاله وانتظاره إلى أن يوسع الله عليه، فهنا كان تامة وذو فاعل كان التامة.

وأكد أن كان الناقصة هى التى لا تستغنى بمرفوعها عن الخبر وهى التى ترفع المبتدأ ويكون اسما لها وتنصب الخبر ويكون خبرا لها، ومنه قول الله تعالى " وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا"، "وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا".