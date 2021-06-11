/635476/ثلاثي-الأهلي-يواصل-التأهيل-البدني-وتدريبات-قوية-للحراس

واصل محمد هاني الظهير الأيمن للأهلي، ومحمد مجدي أفشة،صانع ألعاب المارد الأحمر، ومحمود متولي، مدافع الأهلي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تنفيذ برنامجهم التأهيلي للتعافي من الإصابة بشد خفيف في العضلة الخلفية من جانبمتولي، ويستعرض دوت الخليج أبرز التطورات في القلعة الحمراء لحظة بلحظة.

ويعاني أفشة من جزع في الرباط الداخلي للكاحل، في حين يشكو محمد هاني من شد في العضلة الأمامية.

تدريباتت قوية لحراس المرمي

وأدى اللاعب تدريبات بدنية قوية في «الجيم» على هامش مران الفريق الذي أقيم عصر اليوم الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة، وعلى جانب آخر قاد يانكون ميشيل، مدرب حراس المرمى بالفريق، تدريبات قوية للثلاثي محمد الشناوي وعلي لطفي وحمزة علاء حراس المرمى.

وأعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، سلبية مسحة اللاعبين والجهاز الفني التي أجراها الفريق أمس الخميس، بعد عودة لاعبي الفريق من الراحة السلبية التي منحها لمدير الفني للفريق بيتسو موسيماني في وقت سابق.

موعد مباراة الأهلي والترجي

وكان الجهاز الفني واللاعبون قد قاموا بإجراء مسحة طبية أمس عقب العودة من الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق لمدة ٦ أيام عقب خوض ودية مصر للتأمين.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الترجي التونسي في ذهاب دور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها يوم ١٩ من الشهر الجاري، وفي السادس عشر من نفس الشهر يلتقي الفريقن علي استاد القاهرة الدولي بمصر، في مباراة الإياب من دور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا.