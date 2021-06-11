/635477/يورو-2020-التشكيل-الرسمي-لمنتخب-إيطاليا-وتركيا-في-المباراة

تنطلق صافرة بداية مباراة تركيا وإيطاليا، بعد قليل لتشهد المباراة وطرفي المباراة علي بداية يورو 2020، بعد تأجيلة لمدة عام كامل في السنة الماضية، بسبب إنتشار فيروس كرونا، ويشهد علي إنطلاق البطولة ملعب أولمبيكو بروما، ويضرب الثنائي الإيطالي فرانشيسكو توتي أسطور فريق روما ونيستا أسطورة لاتسيو.

يدخل الفريقين مباراة بداية يورو 2020، والتي تجمع بين المنتخب الإيطالي والمنتخب التركي، في إطار المباراة الاولي في البطولة من المجموعة الأولي، ويدخل الفريقين بتشكيل ناري وقوي لمحاولة تحقيق الفوز في اللقاء، ويستعرض دوت الخليج تشكيل المنتخبين في المباراة. تشكيل منتخب إيطاليا في المباراة: حراسة المرمى: جانلويجي دوناروما الدفاع: أليساندرو فلورينزي – ليوناردو بونوتشي – جورجيو كيلليني – ليوناردو سبيناتزولا الوسط: نيكولو باريلا – جورجينيو – مانويل لوكاتيلي الهجوم: دومينيكو بيراردي – تشيرو إيموبيلي – لورينزو إنسيني ويدخل المنتخب التركي المباراة تحت قيادة سينول جونيش المدير الفني للمنتخب التركي، بتشكيل قوي ويستحوذ عليه لاعبي وثلاثي ليل الفرنسي: تشكيل تركيا في المباراة: حراسة المرمى: أورجان شاكير خط الدفاع: زكي شيلك - مريي ديميرال – شالار سونجيو – أوموت ميراس خط الوسط: أوزان توفان – أوكاي يوكوسلو –– هاكان تشالهان أوجلو خط الهجوم: يوسف يازيتشي - كينان كيرمان - بوراك يلماز قائمة منتخب إيطاليا في البطولة حراسة المرمى: أليسيو كراجنو (كالياري)، جيانلويجي دوناروما (ميلان)، أليكس ميريت (نابولي)، سلفاتوري سيريجو (تورينو). خط الدفاع: فرانشيسكو أتشيربي (لاتسيو)، أليساندرو باستوني (إنتر ميلان)، كريستيانو بيراجي (فيورنتينا)، ليوناردو بونوتشي (يوفنتوس)، جورجيو كيلليني (يوفنتوس)، جيوفاني دي لورنزو (نابولي)، أليساندرو فلورنزي (باريس سان جيرمان)، مانويل لازاري (باريس سان جيرمان - لاتسيو)، جيانلوكا مانشيني (روما)، ليوناردو سبينازولا (روما)، رافائيل تولوي (أتالانتا). خط الوسط: نيكولو باريلا (إنتر)، جايتانو كاستروفيلي (فيورنتينا)، بريان كريستانتي (روما)، مانويل لوكاتيلي (ساسولو)، لورنزو بيليجريني (روما)، ماتيو بيسينا (أتالانتا)، ستيفانو سينسي (إنتر)، ماركو فيراتي (باريس سان جيرمان). خط الهجوم: أندريا بيلوتي (تورينو)، دومينيكو بيراردي (ساسولو)، فيديريكو برنارديسكي (يوفنتوس)، فيديريكو كييزا (يوفنتوس)، فينسينزو جريفو (فرايبورج)، سيرو إيموبيل (لاتسيو)، لورنزو إنسيني (نابولي)، مويس كين (باريس سان جيرمان)، ماتيو بوليتانو (نابولي)، جياكومو راسبادوري (ساسولو).

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