/635478/طائرة-الزمالك-تحجز-مقعد-في-ربع-نهائي-كأس-مصر-على-حساب-دلفي

حقق الفريق الأول للكرة الطائرة بنادي الزمالك الفوز على نظيره دلفي بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، على صالة “بايونير”، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس مصر، ويستعرض دوت الخليج أهم لحظات المباراة بين الفريقين.

وقدم رجال طائرة الزمالك عرضا قويا خلال المباراة، حيث تقدم الفريق في الشوط الأول بنتيجة 25-15، وانتهى الشوط الثاني لصالحه الفارس الأبيض بنتيجة 25-20، قبل أن يواصل الفريق تفوقه ويحسم الشوط الثالث لصالحه بنتيجة 25-20.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع الفيوم يوم الإثنين المقبل، على الصالة المغطاة بالنادي في الدور ربع النهائي من البطولة.

راحة سلبية لطائرة الزمالك

وقرر الجهاز الفني للزمالك منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات لمدة 24 ساعة، على أن يستأنف الفريق مرانه بعد غد الأحد في تمام الساعة السادسة مساء، على الصالة المغطاة بالنادي، استعدادا لمواجهة الفيوم في ربع نهائي الكأس.

ويقود طائرة الزمالك محمد اللقاني مديرا فنيا، ويعاونه هشام قطب مدربا عاما، ووليد عبدالعال مساعدا وأحمد سعودي طبيبا، وهشام وجيه طبيبا، وأحمد شعلان مديرا إداريا.