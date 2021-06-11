فيديو- افتتاح معرض ديارنا أبرزها.. التضامن تستعرض جهودها خلال أسبوع

جدة - نرمين السيد - وتضمن الفيديو اختتام البرنامج القومى لتنمية الطفولة المبكرة، للجولة الأولى من تدريب المدربين لمشرفى وميسرى الحضانات لتحسين الخدمات التربوية، كما ترأست نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعى الاجتماع الثالث للجنة صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة لاستعراض إجراءات تفعيل قانون الصندوق.
وعقدت الوزارة، اجتماعا لبحث آليات تنفيذ التكليفات الرئاسية بتطوير دور الرعاية، كما تم تدريب 19 ألف طالب وطالبة فى المرحلة الخامسة من تدريبات "مودة" بالجامعات، وتم توقيع عقود العاملين بوحدات التضامن الاجتماعى فى 24 جامعة حكومية.
وشاركت نيفين القباج، فى اجتماع وزارة قطاع الأعمال العام لبحث آليات تطوير الشركة المصرية للملاحة البحرية والسياحة، كما عقدت الوزارة اجتماعا لمسؤولى برنامج "تكافل وكرامة"، لتحسين جودة خدمة المواطن ومراجعة الأسر المستفيدة لأكثر من 3 سنوات.
وأطلق صندوق مكافحة الإدمان مبادرة "اختار صحتك.. اختار حياتك" للتوعية بأضرار التدخين بمناسبة اليوم العالمى للامتناع عن التدخين.
كما افتتحت وزيرة التضامن ومحافظ دمياط معرض ديارنا للأثاث والمفروشات والسلع المعمرة، وتم تسليم 1100 صياد ببحيرة مريوط أدوات الصيد والشباك فى إطار إطلاق المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "بر أمان".
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