علاء مصطفى: تنسيقية شباب الأحزاب أحدثت حراكا فى الحياة السياسية

جدة - نرمين السيد - قال علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ، إن تجربة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حركت مياها راكدة، مضيفًا: "اليوم نتحدث عن بداية التنسيقية كيف كان منذ 3 سنوات"، مؤكدًا أن الكيان أحدث حراكا فى الحياة السياسية، وأن التجربة جاءت بمباركة ودعم من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسى.





وتابع مصطفى، خلال ندوة التنسيقية الحوارية عبر منصة "CLUB HOUSE" بعنوان "فى عيدها الثالث ماذا قدمت التنسيقية للحياة السياسية؟": "بات صوت الشباب واضحا بقوة بعد أن أولت القيادة السيادية اهتماما بالشباب، وهذا جزء من بيان مولد الكيان السياسى، وهو الذى أثر فى الحياة السياسية منذ 3 سنوات بمشاركة أعضاء فى الجهاز التنفيذى للدولة والبرلمان، وبعد مرور 3 سنوات نتحدث اليوم". يدير الحوار النائب علاء مصطفى عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك فيه عبدالمنعم إمام عضو مجلس النواب رئيس حزب العدل، وبلال حبش نائب محافظ بنى سويف وعضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأميرة صابر عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومحمد عمارة عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وكريم عبدالعاطى عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وسيد أبوفرحة عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. ويناقش المشاركون فى الندوة، تجربة التنسيقية، وأثرها فى زيادة وعى الشباب، ودورها فى الأزمات والمبادرات التى قدمتها، وتمكين الشباب والمرأة، ومراحل تطور التنسيقية وخططها المستقبلية.

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