لميس جابر تكشف ما جرى فى معركة الرحمانية بين الفرنسيين والإنجليز

جدة - نرمين السيد - تحدثت الإعلامية لميس جابر، اليوم الجمعة، خلال برنامجها "حواديت لميس جابر" الذى يعرض على فضائية "الحياة"، عن المواجهة التى وقعت بين الفرنسيين والإنجليز أثناء وجود الحملة الفرنسية على مصر.





وقالت جابر، إنه بمجرد دخول الإنجليز إلى مصر تمكنوا من محاصرة الفرنسيين فى الإسكندرية وإغلاق الأماكن التى يمكن النفاذ منها، مضيفة أن التواصل بين الفرنسيين فى القاهرة والإسكندرية أصبح مقطوعة تماما.

وأوضحت أن المعركة الأخيرة التى وقعت بين "الإنجليز والفرنسيين" كانت فى منطقة الرحمانية، التى تقع جنوب رشيد على الضفة الغربية للنيل، والتى كانت نقطة التواصل الوحيدة بين الفرنسيين فى القاهرة والإسكندرية.

وذكرت أن نابليون بونابرت أنشأ قلعة فى مدينة الرحمانية، حتى يتحصن فيها جنوده لحين وصول المدد لهم، إلا أن الإنجليز تمكنوا من الدخول عن طريق "ميناء رشيد"، وأصبحت المقاومة بالنسبة للفرنسيين غير مجدية، الأمر الذى جعلهم ينسحبون وتمكن الإنجليز من الاستيلاء على السفن واحتلوا القلعة.

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