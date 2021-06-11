أحمد الطاهرى: العلاقات المصرية السعودية هى ركيزة الأمن بالمنطقة

جدة - نرمين السيد - قال الكاتب الصحفى أحمد الطاهرى، فى ثانى حلقات برنامجه الجديد "60 دقيقة"، على فضائية إكسترا نيوز، اليوم الجمعة، إن العلاقات المصرية السعودية هى ركيزة الأمن بالمنطقة، مشيرا إلى أن أى خلل فيها هو مدخل إلى الفوضى.





وخلال تقديمه للبرنامج، سلط الطاهرى الضوء على لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى، مع الأمير محمد بن سلمان، ولى العهد فى المملكة العربية السعودية. وأوضح الطاهرى: "كان لا مجال لإحداث الفوضى فى المنطقة خلال السنين اللى فاتت إلا بوجود خلل فى منظومة الأمن الإقليمى العربى، فعلشان يحدث ده كان لازم إن مصر والسعودية تتوقف فعالياتهم ولو قليلا". وتابع: "العنصر ده خلى بعض الأطراف من خارج المنطقة العربية تظن لفترات، بأن الأمن القومى العربى ممكن استباحته.. لكن بعد ثورة 30 يونيو 2013، كانت استعادة وعودة ركائز هذا الإقليم، وعودة نواة استقراره عبر تلاقى مصر والسعودية".

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