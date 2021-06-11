أسقف أبوقرقاص يرسم 24 شماسا بنزلة رومان

جدة - نرمين السيد - شارك فى الصلاة القمص توما يعقوب، والقس يوسف جاب الله، والقس يؤانس لويز، والقس مكسيموس صلاح كاهن الكنيسة. وألقى الأنبا فيلوباتير كلمة روحية بعنوان "بركات الصعود" وقام برسامة 34 شماسًا برتبة مرتل وأيضاً قام بتعميد 5 من أطفال الكنيسة.

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