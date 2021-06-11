من المركز 40 لـ الرابع إفريقياً.. وزير الاتصالات يرصد إنجازات القطاع فى 7 سنوات

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات شهد نقلة نوعية وكبيرة على أكثر من محور خلال الـ7 سنوات الماضية، على رأسها محور البنية التحتية وسرعة الإنترنت وانتشارها، حيث قفزت مصر فى خلال 3 سنوات من المركز 40 إلى ما بين المركزين 4 أو 5 على مستوى أفريقيا.

وأضافت طلعت، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" الذى تقدمه الإعلامية دينا عصمت، عبر قناة dmc، أن من ضمن إنجازات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، هو أن سرعة الإنترنت فى مصر قفزت من 5.6 ميجابايت إلى 40 ميجا بايت خلال السنوات الماضية، كما تم إتاحة ترددات لخدمات المحمول بأكثر من 3 مليارات دولار خلال 7 سنوات، وستشهد الفترة المقبلة إتاحة ترددات وأبراج أكثر من خلال مشروع "حياة كريمة"، متابعا: "مصر لابد أن تتبوأ مركزا يليق بها فى قطاع الاتصالات، ولابد من الاهتمام ببناء القدرات، وتم زيادة أعداد الشباب الذين يتدربوا على مختلف أطياف الاتصالات من 4000 شخص إلى أكثر من 115 ألف شخص فى هذا العام بتكلفة استثمارية زادت من 50 مليون جنيه إلى 400 مليون جنيه".

وأوضح وزير الاتصالات، أن صادرات مصر الرقمية زادت من 3.2 مليار دولار إلى 4.1 مليار دولار فى العام الحالى، كما زاد الناتج المحلى للقطاع من 80 مليار جنيه إلى 107 مليارات، فيما بلغ حجم نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 16%، متابعا قائلا: "بدأنا فى الاستعانة بالتكنولوجيات الحديثة بقطاع الذكاء الاصطناعى وقفز مؤشر الذكاء الاصطناعى من 111 فى العام الماضى إلى المركز 55، ومصر صنفت فى العشر دول الأسرع نموا فى الشمول الرقمى لسنة 2020".

وأشار الوزير، إلى أن عام 2019 شهد مشروعًا لرفع كفاءة مرفق الاتصالات بكُلفة قدرها 3 مليارات جنيه فى عام واحد، وهو ما أهلها لدخول عام 2020 بشكل جيد رغم جائحة كورونا، تم الانتهاء من مشروع التوسع لاستيعاب الشبكة الـحمال التى تضاعفت مع بداية الجائحة، مردفا: "رصدنا 5 ونصف مليار جنيه لتطوير الشبكة وجارى العمل فى إتمام المشروعات، ومع بداية النصف الثانى من العام 2021 سيبدأ مشروعات حياة كريمة فى مرحلتها الأولى وسيتم توصيل كابلات الفايبر لأكثر من مليون منزل".