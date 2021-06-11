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انت الان تتابع تفاصيل خبر عروض كارفور للصيف تعرف على أحدث العروض لشهر يونيو سنة 2021 والان نترككم مع بالتفاصيل
محمد سياف - ابو ظبي - عروض كارفور للصيف ، هو أحدث ما أعلنت عنه مولات كارفور التجارية الشهيرة، من عروض، وجاء ذلك من خلال عروض كارفور لشهر يونيو، تلك التي بدأت في ال9 من يونيو، و ستستمر حتى ال22 من يونيو، وهذا العرض متاح بجميع فروع كارفور، وكذلك متاحة عبر كارفور أونلاين، وكذلك عبر تطبيق (MAF Carrefour)، هذا المتاح تحميله لكل من أنظمة الIOS، وAndroid، فقد أتاحت مولات كارفور لجماهيرها، التسوق الأون لاين، بجانب التسوق من المولات. فأليكم من خلال السطور القليلة القادمة، من هذه المقالة المقدمة لكم عبر موقع مصر فايف، عروض مولات كارفور لشهر يونيو 2021.
عروض كارفور للصيف 2021:
كعادة كارفور، دائما ما تقدم عروضا في الإجازة الصيفية، وقد جاءت عروض هذا العام، وباسم CARREFOUR SUPER SUMMER COLLECTION، وقد بدأت هذه العروض منذ يومان، وبالتحديد يوم الأربعاء الموافق التاسع من شهر يونيو، ومن المقرر أن تستمر حتى الثلاثاء، هذا الموافق الثاني والعشرين من يونيو 2021، وقد جاءت العروض متنوعة، تشمل العديد من السلع، والمستلزمات، وقد أوضحت سلسلة مولات كارفور، أن تلك العروض متوافرة بالمولات، وكذلك للتسوق الإلكتروني (أون لاين)، عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للمولات، وكذلك تطبيق كارفور (MAF Carrefour).
تعرف على العروض:
جاءت العروض: عروض كارفور للصيف، مختلفة ومتنوعة، كالاتي:
- فبعضها جاء للمواد الغذائية: (كالسمن، والزيوت، والأرز والمعكرونة، والصلصات، والجبن، وكذلك العصائر، والمشروبات الغازية، واللحوم المختلفة، والأسماك، وغيرها).
- كذلك عروض على المساحيق، والمنظفات.
- كذلك شملت العروض الورقيات.
- واحتوت العروض: عروض كارفور أيضا، على المنظفات الشخصية، (كالصابون والشامبوهات)، وكذلك على البرفانات.
- كذلك شملت عروض الصيف على الخضراوات، والفواكه.
- كذلك احتوت العروض، على بعض الأثاثات.
- وكذلك أيضا مستلزمات للمصايف، (من ألعاب مائية للأطفال، وملابس للبحر)، وهذا ليس بغريب على عروض الصيف.
- كذلك اشتملت عروض كارفور لشهر يونيو، على أدوات رياضية، ومستلزمات للجيم.
- كما احتوت العروض على عروض مختلفة، على الملابس الرجالية، والنسائية للكبار، والصغار.
- كذلك شملت العروض على الإلكترونيات، (تليفزيونات، والمراوح، والتكيفات، وغيرها).
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