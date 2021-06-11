بلال حبش: تنسيقية شباب الأحزاب كان لها دورا فى مواجهة كورونا

جدة - نرمين السيد - قال بلال حبش، نائب محافظ بنى سويف: "جميعنا متفقين على أننا سنشارك فى التغيير الذى يحدث فى الدولة المصرية، منذ أن كنا 19 حزبا و9 من الشباب السياسيين، وصولا لمشاركة 26 حزبا، وهدفنا التشارك بأفكارنا لدى المنصات المختلفة التى سمحت بها الدولة المصرية مثل المنتديات المتعلقة بالشباب".





وأضاف حبش، خلال ندوة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الحوارية عبر منصة "CLUB HOUSE" بعنوان "فى عيدها الثالث ماذا قدمت التنسيقية للحياة السياسية؟"، أن شباب التنسيقية كان لهم مشاركات فى المنتديات العالمية، مشيرًا إلى أن التنسيقية استطاعت أثناء التعديلات الدستورية الدعوة للمشاركة فى الاستفتاء.

وتابع: "استطاعات التنسيقية أن تنتشر بمحيط العمل العام من خلال نزولنا لعدد من الجامعات المصرية، وتوضيح أهمية المشاركة فى استفتاء التعديلات الدستورية، وقدمنا شرحا لما يحدث من تغيير بعد الثورات"، لافتًا إلى وجود عدد من القوانين التى تقدمت بها التنسيقية فى البرلمان، ليتم بعد ذلك اختيار 6 أعضاء من التنسيقية كنواب محافظين.

وأوضح أن التنسيقية كان لها دورا فى مواجهة كورونا بالتعاون مع وزارة الصحة، مضيفًا: "قدمنا بعض الإعانات الصحية والمواد لمواجهة وباء كورونا"، منوهًا أنه تم انتخاب عدد من أعضاء التنسيقية فى مجلسى الشيوخ والنواب، فضلا عن التعيينات بالمجلسين من قبل رئيس الجمهورية.

يدير الحوار النائب علاء مصطفى عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك فيه عبدالمنعم إمام عضو مجلس النواب رئيس حزب العدل، وبلال حبش نائب محافظ بنى سويف وعضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأميرة صابر عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومحمد عمارة عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وكريم عبدالعاطى عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وسيد أبوفرحة عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

ويناقش المشاركون فى الندوة، تجربة التنسيقية، وأثرها فى زيادة وعى الشباب، ودورها فى الأزمات والمبادرات التى قدمتها، وتمكين الشباب والمرأة، ومراحل تطور التنسيقية وخططها المستقبلية.