متحدث تنسيقية شباب الأحزاب يستعرض مبادرات مواجهة كورونا

جدة - نرمين السيد - قال كريم عبدالعاطى، المتحدث الإعلامى باسم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التنسيقية تجمع عدد من شباب الأحزاب وتضم لجان نوعية تهتم بعدد من الملفات وينبثق عنها مخرجات فى شكل مبادرات أو مشروعات قوانين وغيره.





واستعرض عبدالعاطى، خلال ندوة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الحوارية عبر منصة "CLUB HOUSE" بعنوان "فى عيدها الثالث ماذا قدمت التنسيقية للحياة السياسية؟"، اليوم الجمعة، مجموعة من مبادرات حول كورونا، مثل "الوعى أمان" وشملت توزيع مستلزمات طبية لمجابهة كورونا وجانب توعوى، وتوزيع ملصقات برسومات بسيطة توضح للمواطن التعامل مع الفيروس، وكذلك مبادرة "البالطو الأبيض"، ومبادرة لتكريم الأطقم الطبية، لتقديم التقدير للأطباء حائط الصد الأول فى مواجهة جائحة كورونا.

وتابع أن مبادرات التنسيقية، ساهمت فى التعرف على أبطال من الأطباء شهداء كورونا، مضيفا: "لدينا إقبال كبير على التنسيقية، وهو ما يسعدنا، لا سيما وأن الشباب المصرى لديه طاقة مهولة حين يتوفر له الكيان المناسب".

يدير الحوار النائب علاء مصطفى عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك فيه عبدالمنعم إمام عضو مجلس النواب رئيس حزب العدل، وبلال حبش نائب محافظ بنى سويف وعضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأميرة صابر عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومحمد عمارة عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وكريم عبدالعاطى عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وسيد أبوفرحة عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

ويناقش المشاركون فى الندوة، تجربة التنسيقية، وأثرها فى زيادة وعى الشباب، ودورها فى الأزمات والمبادرات التى قدمتها، وتمكين الشباب والمرأة، ومراحل تطور التنسيقية وخططها المستقبلية.