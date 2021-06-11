سيد أبوفرحة: تنسيقية شباب الأحزاب تساهم فى بناء الوعى لصالح الولاء للوطن

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور سيد أبوفرحة، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التنسيقية أثرت فى الاتجاهات السياسية من خلال فكرة وجود فريق عمل، وتطبيق ضوابط العمل على الجميع، من خلال ميثاق وضع بعد الاستماع لمختلف التيارات.





وأضاف أبوفرحة، خلال ندوة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الحوارية عبر منصة "CLUB HOUSE" بعنوان "فى عيدها الثالث ماذا قدمت التنسيقية للحياة السياسية؟"، اليوم الجمعة، أن الميثاق قابل للتطوير لصالح الكيان ولا يخضع الأمر لشخصنة، مشيرًا إلى أن التنسيقية بدأت تساهم فى بناء الوعى لصالح الولاء للوطن رغم الاختلافات. يدير الحوار النائب علاء مصطفى عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك فيه عبدالمنعم إمام عضو مجلس النواب رئيس حزب العدل، وبلال حبش نائب محافظ بنى سويف وعضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأميرة صابر عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومحمد عمارة عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وكريم عبدالعاطى عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وسيد أبوفرحة عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. ويناقش المشاركون فى الندوة، تجربة التنسيقية، وأثرها فى زيادة وعى الشباب، ودورها فى الأزمات والمبادرات التى قدمتها، وتمكين الشباب والمرأة، ومراحل تطور التنسيقية وخططها المستقبلية.

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