لميس جابر توضح سبب هزيمة الحملة الفرنسية أمام الإنجليز

جدة - نرمين السيد - قالت الإعلامية لميس جابر، إن الإنجليز تفوقوا على الفرنسيين خلال المواجهة التى وقعت بينهما أثناء تواجد الحملة الفرنسية فى مصر بموقعة "الرحمانية"، خصوصًا بعد أن ساءت حالة الجيش الفرنسى بسبب عدم وجود مياه عذبة، وقلة الطعام، وانقطاع المواصلات فى الإسكندرية.





وأضافت خلال حديثها ببرنامجها "حواديت لميس جابر" الذى يعرض على فضائية، الحياة اليوم، أن الجنرال الفرنسى "مينو" قرر الانتقام من قواته لأنهم تسببوا فى خسارة الجيش الفرنسى أمام الإنجليز، واعتبرهم من فلول قوات "كليبر" وأمر بنفيهم إلى فرنسا. وذكرت أن الإنجليز والأتراك واصلوا السير على الأقدام قاصدين القاهرة، كما أخلى الفرنسيون منطقة الصالحية وبلبيس، وأشارت إلى أن الجنرال الفرنسى "بليار" قرر الانتقام من الأتراك مستغلًا فرصة عدم تواجد الإنجليز معهم فاختمرت فى ذهن مهاجمة "يوسف باشا"، ودارت معركة بين الحملة الفرنسية والأتراك تلقى فيها الفرنسيين هزيمة كبيرة فى بلبيس الخانكة. لمشاهدة الفيديو اضغط " target="_blank" rel="noopener">هنا

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