المفتى: الدولة المصرية حاضرة وبقوة فى التواصل الخارجى منذ دخول الإسلام

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم، إن الدولة المصرية حاضرة وبقوة فى التواصل الخارجى منذ بدايات دخول الإسلام، ومنذ عهد الصحابى الجليل عمرو بن العاص، فقد أرسى قواعد التفاعل الخارجى وتبعه علماء مصر الأجلاء كالليث بن سعد الذى لم يقتصر دوره على تصدر الفقه فى عصره، بل كان له دور اجتماعى مميز، فكان يغدق على الفقراء والمحتاجين لدرجة لم تصل ثروته التى تعادل الملايين بمعيارنا الحالى لحد نصاب الزكاة من كثرة إنفاقه فى الخير، مما يعكس رؤيته الثاقبة تجاه الأمن الفكرى.





وأضاف علام، خلال لقائه الأسبوعى فى برنامج "نظرة" مع الإعلامى حمدى رزق، الذى عُرض على فضائية "صدى البلد"، اليوم الجمعة، أنه عند النظر إلى رسائل علماء مصر الكبار منذ الأزل نلحظ رقيهم وتحضرهم فى الحوار، وعدم حب الجدال ولا الحرص على تخطئة الآخر، بل نلحظ عبارات تمجيد ودعاء فى رسائلهم مع غيرهم من العلماء وغير العلماء، بل نرى انفتاحًا كبيرًا وعدم الانطواء على ذواتهم.

ولفت المفتى، النظر إلى أن الإمام الشافعى عندما أتى إلى مصر تفاعل مع الناس ولم ينعزل، مما حدا به إلى تغيير بعض آرائه الفقهية نتيجة تفاعله وتلاحمه مع الناس، فلم ينعزل ولم يستعلِ كما يفعل دعاة الإخوان فى العصر الحاضر.

وأكد فضيلة المفتى، أن تفاعل المسلمين الأوائل فى البلدان التى دخلوها واضح وملموس وظاهر، مضيفًا: "وجدناهم يتحركون مع المجتمع، ولا يأنفون، بل وجدناهم يتبادلون الخبرات والمعارف مع تمسكهم بثوابتهم، فنجدهم مسلمين منفتحين وفاعلين ومؤثرين، ولم يتفاعلوا من أجل أغراض سياسية كما يفعل الإخوان وأمثالهم الآن".

وأوضح أن المواطن البسيط لديه وعى بقيمة الأزهر وبقيمة علمائه، فلو جاء إخوانى يحرِّض على الأزهر ويدعو للالتزام بكلام دعاة الإخوان وترك كلام علماء الأزهر فسيكون رده بالفطرة: "وما رأى علماء الأزهر فى هذا الاختلاف؟"، مما يؤكد الفطرة النقية عند المواطن البسيط غير المتخصص.

وأشار إلى أن الاستعلاء سلوك مشين وعاقبته غير حميدة، ففى إطار ثوابت العلم الشرعى يجب أن نقف أمامها منقادين، وكذلك فى إطار المتغيرات والمختلف فيه، فلا أحد يحتكر الحق والحقيقة، ومن منافع التعلم على العلماء المعتبرين أن الفرد يدرك أنه مهما وصل لعلم من العلوم عليه ألا يغتر، فمن يظن أنه وصل للقمة ويستعلى على الناس فسيسقط فى الجهالة لا محالة، حتى فى الطاعات والعبادات، على المرء ألا يأمن على نفسه من الشيطان، فالذى يخاف من المعصية ويخاف من الوقوع فى الزلل سيكون أكثر طاعة من الذى يغتر ويستعلى، وقدوتنا فى ذلك الأنبياء والصحابة والسلف الصالح الكرام.