فيديو.. أحمد الطاهرى: ثورة يونيو أوقفت مخطط تنميط وتشعيب المجتمع فى مصر

جدة - نرمين السيد - علق الكاتب الصحفى أحمد الطاهرى، على حديث الكاتب هانى لبيب خلال الحلقة الثانية من برنامج 60 دقيقة على فضائية إكسترا نيوز، عن ما أحدثته ثورة 30 يونيو فى ملف الحريات الدينية، قائلا إن حديثه أعاد شريط الأيام الصعبة إبان حكم جماعة الإخوان.





وأوضح الطاهرى خلال تقديمه البرنامج: "هو فعليا المشكلة مكانتش عند أهلنا المسيحيين فى مصر، هما فعليا اشتغلوا من 2011 على ما يسمى بتنميط وتشعيب المجتمع فى مصر، يعنى المجتمع المصرى ده بقى فجأة شعب كتير، بقى فيه مسلمين ومسيحيين، لا دول سلفيين، شيعة، دول كنبة، دول مرأة، دول عواجيز". وتابع: "ده كان معناه إن شرارة الحرب الأهلية فى مصر كانت جاهزة، علشان كده وقت 30 يونيو، لما الرئيس السيسى أعلن انحياز القوات المسلحة لإرادة الشعب المصرى، من ضمن الكلام اللى اتقال إن مصر كانت على شفا حرب أهلية".

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