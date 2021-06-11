فيديو.. الكاتب هانى لبيب: بعد 30 يونيو تم تحقيق المواطنة فى مفهومها الشامل

جدة - نرمين السيد - وأوضح خلال استضافته برنامج "60 دقيقة"، على فضائية إكسترا نيوز، اليو الجمعة: "فى سبتمبر 2012 تم دعوتى للمشاركة فى مؤتمر عربى عن الإسلاميين والثورات العربية، وطلب منى إنى أجاوب على ورقة اسمها (مخاوف وهواجس المسيحيين فى مصر من صعود الإسلام السياسى)، وبالرغم من إنى ترددت لكن قررت إنى أروح وأقول اللى أنا عاوزه".

وأضاف: "وأنا هناك حسيت إنى المصرى الوحيد اللى موجود، لأنى كان كل الموجودين الإخوان وتنظيمهم الدولى، وكان راشد الغنوشى موجود، وحسن الترابى، ويوسف القرضاوى، تحس إنه اجتماع لمكتب الإخوان".

وأكد لبيب: "فى المؤتمر ده لما عرضت الهواجس والمخاوف بالأرقام وبالإحصائيات وبالحوادث اللى حصلت، الهجوم اللى تم عليا بالنفى وتصدير صورة إن الإخوان هى اللى اخترعت فكرة المواطنة، مع إن المواطنة أساسها المجتمع المصرى، اللى كان عايش قبل جماعة الإخوان فى سلام ووئام ومحبة بدون أى مشاكل".

وبين رئيس تحرير "دوت الخليج": "المسيحيين فى مصر طبعا خافوا من وصول جماعة الإخوان للسلطة، خاصة إن كان فيه تجارب سيئة جدا، لوصول الجماعات الإسلامية للحكم، زى تجربة أفغانستان وتجربة العراق، فكان أمر طبيعى إن المواطن المسيحى المصرى العادى إن أول حاجة يفكر فيها هى الهجرة، وعلشان كده كان أعلى نسبة تقديم للهجرة خارج مصر هى الفترة دى".

وأكد: "ومكانش فيه هدف إنه يروحوا لدولة معينة، بقدر إنه يخرج من مصر فى أمان، لأن ابتدى يحس إن مصر اتخطفت، إن مصر اللى هو عارفها ملامحها اتغيرت، وبقى فيه إحساس بعدم الأمان والخوف، والفتاوى والأحداث اللى حصلت سواء من إرهاب وتطرف وقتل وحرق كنائس ضد المسيحيين، زودت الخوف عند المواطن المسيحى العادى".

وشدد لبيب: "لكن مع استعادة مصر، ومع ثورة 30 يونيو، حصلت إعادة الثقة تانى إن إحنا دولة لا يمكن خطفها من جماعة فاشية".

وأضاف الكاتب هانى لبيب: "قبل 25 يناير 2011، المواطنة اتحطت فى الدستور، لكنها اتحطت ككلمة، مكانش ليها معنى ولا لون واضح لأنها منزلتش على أرض الواقع، لكن بعد ثورة 30 يونيو النظام السياسى المصرى طبق المواطنة بدون ما يستخدم فى مفردات خطابه السياسى كلمة المواطنة، والمواطنة دى طبقها فى حاجات كتير، لان قبل 25 يناير كانت المواطنة مختذلة إن هى المسلم والمسيحى فى مصر والمساواة".

وأوضح: "بعد 30 يونيو تم تحقيق المواطنة فى مفهومها الشامل، كمفهوم لحقوق المصريين كلهم، المرأة المعاقين الأطفال، المواطنين المسيحيين".

وواصل لبيب حديثه: "ولأول مرة يحس المواطن المسيحى المصرى إنه مواطن درجة أولى فى مصر، مش زى ما بيكان بيتصدر من الإخوان إنه كأنه درجة تانية لا ولاية له ولا حكم ولا سلطة، وده اللى كان بيبان لما كان بيتم استبعادهم وإقصائهم من بعض المناصب، لكن بعد 30 يونيو ابتدت حاجات كتير تتغير وخطوات كتير غير مسبوقة حصلت".

واستطرد قائلا: "لأول مرة الدولة المصرية تقوم بمهامها وتعتبر إن الكنائس كدور عبادة لما تم حرقها وتدميرها من الإرهاب، فهى المسؤولة عن إعادتها، لأول مرة يتم التعامل مع المواطن المسيحى المصرى باحترام وتقدير شديد، زى ما بيتم التعامل دلوقتى مع المواطن المصرى، اللى بيلاقى أى مشكلة فى المهجر ويكون مواطن واحد فوزيرة الهجرة تروحله، فرئيس الدولة بنفسه بيروح يهنئ المواطنين المسيحيين فى عيدهم".

واختتم الكاتب هانى لبيب حديثه قائلا: "وفكرة إننا بنعمل عاصمة إدارية جديدة، وزى ما عملنا مكان للوزارات ومكان للحكم ومكان للسفارات ومكان لوزارة الدفاع، عملنا كمان مكان للجامع والكنيسة يليق بمصر، ويليق باللى حصل فى 30 يونيو، واستعادة الدولة المصرية، ويليق إن إحنا نعمل مصر الجديدة أو الجمهورية الثانية".