فيديو.. السفير حسام زكى: مبادرة إعمار غزة تؤكد على عمق العلاقات مع مصر  

جدة - نرمين السيد - أكد السفير حسام زكى، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أن الجامعة العربية لها دورها فى صياغة موقف عربى سياسى تجاه فلسطين، ينظر إليه الأوروبى والإفريقى والأمريكى والرباعية الدولية.





حوار: د. هند جاد وأضاف، خلال حواره لـ"دوت الخليج"، أنه لابد من تقديم موقف عربى منضبط للعالم، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يتسم بالصعوبة الكبيرة، قائلا: "لكننا نسعى دائما داخل الجامعة إلى موقف يخدم أبناء الشعب الفلسطينى". وأشاد زكى بمبادرة "إعادة إعمار غزة" التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، مشيرًا إلى أن مصر جار ملاصق لـ فلسطين، وقطاع غزة جزء من الأراضى الفلسطينية المحتلة، فالدمار الذى لحق بغزة يؤذى الفلسطينيين، فدخول مصر يخفف معاناة أهالى غزة ومساعدتهم فى استعادة وضع شبه طبيعى للحياة .. ووصف زكى المبادرة بـ "الأمر المنطقى"، فالروابط بين مصر وغزة عميقة ولها جذور أسرية واجتماعية. وعن انتقاد الجامعة العربية وغياب دورها، قال السفير حسام زكى: "إن الرأى العام العربى لديه إحباطات كثيرة كما أن له أشكالا متعددة"، مؤكدا أن هذه الانتقادات تعبر عن نفسها ومباحة، وبالتالى توجد قطاعات واسعة فى الرأى العام العربى تسمح لنفسها بالانتقاد دون معرفة لأهمية دور الجامعة".

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