أميرة صابر: الحياة السياسية قبل تنسيقية شباب الأحزاب كانت فقيرة ومضطربة

جدة - نرمين السيد - قالت أميرة صابر عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الثلاث سنوات الماضية مروا سريعا لكنهم مثقلين بأحداث كبيرة وكثيرة، متابعة: "قبل التنسيقية كانت الحياة السياسية فقيرة ومضطربة جعلت جيلنا يزهد المجال السياسى".





وأضافت أميرة صابر، خلال ندوة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الحوارية عبر منصة "CLUB HOUSE" بعنوان "فى عيدها الثالث ماذا قدمت التنسيقية للحياة السياسية؟"، اليوم الجمعة، أن تجمع التنسيقية من أقصى اليسار لأقصى اليمين على الطاولة ذاتها للعمل معا واجه صعوبات، متابعة "وقفنا ككيان واحد وعلى قيمة العمل الجماعية، وهى سابقة سيمتد أثارها للحياة السياسية".

واستطردت: "مررنا بسنوات صعبة وثقال لا يسمع فيها غير صوت من يحكم، ولم أكن أتخيل أن أكون عضو مجلس نواب أرعى مصالح الشعب فى البرلمان"، مختتمة كلمتها: "منذ جلوسنا بالبرلمان اخترنا يسار المنصة كرمز لنا".

يدير الحوار النائب علاء مصطفى عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك فيه عبدالمنعم إمام عضو مجلس النواب رئيس حزب العدل، وبلال حبش نائب محافظ بنى سويف وعضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأميرة صابر عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومحمد عمارة عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وكريم عبدالعاطى عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وسيد أبوفرحة عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

ويناقش المشاركون فى الندوة، تجربة التنسيقية، وأثرها فى زيادة وعى الشباب، ودورها فى الأزمات والمبادرات التى قدمتها، وتمكين الشباب والمرأة، ومراحل تطور التنسيقية وخططها المستقبلية.