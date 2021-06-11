رئيس حزب العدل : تنسيقية شباب الأحزاب خلقت أملًا فى الحياة السياسية

جدة - نرمين السيد - وأضاف النائب خلال ندوة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الحوارية على منصة "CLUB HOUSE" بعنوان فى عيدها الثالث "ماذا قدمت التنسيقية للحياة السياسية؟"، أننا كنا شباب بأحزاب ولكن لم يكن هناك أُفق للوصول لعدد من المناصب مثل نواب المحافظين، ونواب البرلمان، وأعطت أمل لكل الشباب للنشاط الحزبى مجددا، وأن الفرص للمتميزين أصبحت موجودة، وذكر أن التنسيقية كيان قائم على العلم والفكر وهذا أمر بات ملموسا.
أدار الحوار النائب علاء مصطفى عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك فيه عبدالمنعم إمام عضو مجلس النواب، رئيس حزب العدل، وبلال حبش نائب محافظ بنى سويف، عضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأميرة صابر عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومحمد عمارة عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وكريم عبدالعاطى عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وسيد أبو فرحة عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
وناقش المشاركون فى الندوة تجربة التنسيقية، وأثرها فى زيادة وعى الشباب، ودورها فى الأزمات والمبادرات التى قدمتها، وتمكين الشباب والمرأة، مراحل تطور التنسيقية وخططها المستقبلية.
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