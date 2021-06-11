/635479/يورو2020-التعادل-السلبي-يحسم-الشوط-الأول-بين-إيطاليا-وتركيا

انتهت أحداث الشوط الأول بين المنتخب الإيطالي، والمنتخب التركي، بنتيجة التعادل السلبي بدون أهداف في لقاء الجولة الاولة من المجموعة الأولي، من بطولة أمم أوروبا، ويشهد على اللقاء ملعب أولمبيكو بالعاصمة الإيطالية، ويستعرض دوت الخليج أهم لقطات المباراة بين المنتخبين.

دخل المنتخب الإيطالي المباراة في بدايتها بضغط وبقوة على المنتخب التركي في أول لقاءات البطولة في محاولة تحقيق الفوز، وجاء في المباراة تراجع المنتخب التركي في اللقاء والإعتماد علي الهجمات المرتده في اللقاء.

شهدت أحداث الشوط الأول بين المنتخبين علي العديد من الهجمات الخطيرة من قبل المنتخب الإيطالي والتقدم في منتصف الملعب، وتراجع المنتخب التركي في اللقاء، مما جعل هجمات المنتخب الإيطالي مكثفة علي شباك تركيا في اللقاء، ولكن خبرات الدولي ديميرال في اللقاء مدافع المنتخب التركي أخمدت تلك الهجمات كلها بالفشل.

لم تكن هناك هجمات خطيرة في المباراة من قبل المنتخب التركي بالرغم من دخول الفريق بتشكيل أربعة ثلاثة ثلاثة، لتشهد علي تراجع تركيا في الملعب وتقدم الإيطاليون في الملعب والإعتماد على خط الدفاع القوي صاحب الخبرات في كيليني وبيانوتشي، قلبي الدفاع.

تشكيل منتخب إيطاليا في المباراة:

حراسة المرمى: جانلويجي دوناروما

الدفاع: أليساندرو فلورينزي – ليوناردو بونوتشي – جورجيو كيلليني – ليوناردو سبيناتزولا

الوسط: نيكولو باريلا – جورجينيو – مانويل لوكاتيلي

الهجوم: دومينيكو بيراردي – تشيرو إيموبيلي – لورينزو إنسيني

تشكيل تركيا في المباراة:

حراسة المرمى: أورجان شاكير

خط الدفاع: زكي شيلك - مريي ديميرال – شالار سونجيو – أوموت ميراس

خط الوسط: أوزان توفان – أوكاي يوكوسلو –– هاكان تشالهان أوجلو

خط الهجوم: يوسف يازيتشي - كينان كيرمان - بوراك يلماز