نواب: تنسيقية شباب الأحزاب مدرسة كبيرة حظيت بثقة القيادة السياسية

جدة - نرمين السيد - وقال طارق الخولى، عضو مجلس النواب: "هذه التجربة ليس لنا سبيل فيها سوى أن ننجح، فالشباب الآن أمله النجاح عبر التنسيقية ومثلها".

فى حين قال عمرو يونس، عضو مجلس النواب، إن التجربة قدمت ناتج من التكاتف السياسى والفكرى، وهو ما أسفر عن مشروعات قوانين لم تكن فى مصر مثلها، مضيفا: "قدمت التنسيقية نموذجا حظى بثقة الشباب وكذلك القيادة السياسية".

وأشادت راجية الفقى، عضو مجلس الشيوخ، بالتنسيقية قائلة: "مدرسة كبيرة وعيلة كبيرة جدا وتشرف".

جاء ذلك خلال ندوة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الحوارية عبر منصة "CLUB HOUSE" بعنوان "فى عيدها الثالث ماذا قدمت التنسيقية للحياة السياسية؟"، اليوم الجمعة.

وأدار الحوار النائب علاء مصطفى عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك فيه عبدالمنعم إمام عضو مجلس النواب رئيس حزب العدل، وبلال حبش نائب محافظ بنى سويف وعضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأميرة صابر عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومحمد عمارة عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وكريم عبدالعاطى عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وسيد أبوفرحة عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وناقش المشاركون فى الندوة، تجربة التنسيقية، وأثرها فى زيادة وعى الشباب، ودورها فى الأزمات والمبادرات التى قدمتها، وتمكين الشباب والمرأة، ومراحل تطور التنسيقية وخططها المستقبلية.