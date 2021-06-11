فيديو.. الطاهرى: العقد الاجتماعى للجمهورية الجديدة أعلنه الرئيس قبل 7 سنوات

جدة - نرمين السيد - قال الكاتب الصحفى أحمد الطاهرى، إن العقد الاجتماعى للجمهورية الجديدة أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسى فى خطاب تنصيبه قبل 7 سنوات، مشيرا إلى أن كل ما وعد به الرئيس تم تطبيقه على أرض الواقع.





وأوضح الطاهرى، خلال تقديمه برنامجه الجديد "60 دقيقة"، على فضائية إكسترا نيوز: "مصر فى سباق مع الزمن لتجهيز الشباب، والأكاديمية الوطنية للتدريب هدفها تمكين الشباب بالدولة، وبنعمل عاصمة إدارية جديدة تليق بمصر الجديدة أو الجمهورية الثانية". ولفت إلى أن العقد الاجتماعى للجمهورية الجديدة الذى أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسى، طبق على أرض الواقع، حيث تحدث حينها عن عدالة اجتماعية وحقوق وحريات مكفولة للجميع، والمصارحة والمكاشفة وتشارك المسؤولية، وجنى ثمار التنمية، وجمهورية التخطيط الاستراتيجى بعيد المدى، وتوطين الصناعات. وبيّن الطاهرى: "اللى بيتكلم عن الفقر بمصر من باب المتاجرة، لم ير التنمية التى أكدت أن حياة كريمة من أنبل المبادرات السياسية والاقتصادية فى حياة تاريخ مصر الحديث، ومصر تمضى بخطى متسارعة فى ملف حقوق إنسان".

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