جدة - نرمين السيد - قال النائب محمد عمارة، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب، إن ملف الشباب من أهم الملفات، مشيرا إلى أن تمثيل الشباب سابقا فى الحياة السياسية كان ديكورًا يولد صراعًا سياسيًا دون الخروج بعمل حقيقى على أرض الواقع.





وأضاف خلال ندوة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الحوارية على منصة "CLUB HOUSE" بعنوان فى عيدها الثالث "ماذا قدمت التنسيقية للحياة السياسية؟"، أن القيادة السياسية تهتم بالشباب من خلال مؤتمرات تخرج بتوصيات تُنفذ على أرض الواقع، وهو ما يبنى الثقة بين السلطة التنفيذية والشباب، موضحًا أن تنسيقية شباب الأحزاب خرجت من رحم مؤتمرات الشباب، وإيمان القيادة السياسية بها. أدار الحوار النائب علاء مصطفى عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك فيه عبدالمنعم إمام عضو مجلس النواب، رئيس حزب العدل، وبلال حبش نائب محافظ بنى سويف، عضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأميرة صابر عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومحمد عمارة عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وكريم عبدالعاطى عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وسيد أبو فرحة عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. وناقش المشاركون فى الندوة تجربة التنسيقية، وأثرها فى زيادة وعى الشباب، ودورها فى الأزمات والمبادرات التى قدمتها، وتمكين الشباب والمرأة، مراحل تطور التنسيقية وخططها المستقبلية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محمد عمارة: تنسيقية شباب الأحزاب خرجت من رحم مؤتمرات الشباب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.