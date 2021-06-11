/635480/يورو-2020-إيطاليا-تحقق-فوز-تاريخي-في-البطولة-على-تركيا

انتهت أحداث المباراة الإفتتاحية من بطولة أمم أوروبا 2020، والتي جمعت بين المنتخب الإيطالي والمنتخب التركي، بنتيجة ثلاث أهداف دون رد، في لقاء الجولة لأولي من المجموعة الأولي من البطولة، ويستعرض دوت الخليج أهم أحداث اللقاء بين المنتخبين.

حقق المنتخب الإيطالي في مباراة اليوم في إفتتاح بطولة أمم اوروبا 2020، على ملعب ألمبيكو بروما العاصمة الإيطالية، بتسجل ثلاث أهداف دون رد للمنتخب الإيطالي.

سجل الدولي التركي مريي ديميرال مدافع المنتخب التركي ومدافع فريق يوفينتوس الإيطالي، الهدف الأول في المباراة والأول في البطولة في شباك منتخب بلاده، في الدقيقة الثالثة والخمسون من عمر المباراة، ويستعرض دوت الخليج الهدف الأول في البطولة وفي المباراة الإفتتاحية.

أهداف إيطاليا في المباراة

جاء الهدف الأول في البطولة والأول في المباراة، بنيران صديقة في شباك المنتخب التركي، من خلال مرور دومينيكو بيراردي بشكل رائع داخل منطقة الجزاء جهة اليمين ثم أرسل كرة عرضية قوية ارتطمت بالمدافع التركي ديميرال وسكنت الشباك.

سجل تشيرو إيموبيلي الهدف الثاني في اللقاء في الدقيقة الـ 66 من عمر المباراة من خلال تسديدة من ليوناردو سبينازولا أبعدها الحارس فوصلت إلى تشيرو إيموبيلي على حدود منطقة الـ 6 ياردات فسدد كرة سكنت يسار المرمى.

وجاء الهدف الثالث في المباراة من خلال لورينزو إنسيني في الدقيقة التاسعة والسبعون من عمر المباراة، عن طريق تسديدة رائعة من لورينزو إنسيني من يسار منطقة الجزاء سكنت أقصى يسار المرمى.

ملخص أحداث المباراة

شهدت أحداث الشوط الأول بين المنتخبين علي العديد من الهجمات الخطيرة من قبل المنتخب الإيطالي والتقدم في منتصف الملعب، وتراجع المنتخب التركي في اللقاء، مما جعل هجمات المنتخب الإيطالي مكثفة علي شباك تركيا في اللقاء، ولكن خبرات الدولي ديميرال في اللقاء مدافع المنتخب التركي أخمدت تلك الهجمات كلها بالفشل.

بدء المنتخب الإيطالي أحداث الشوط الثاني بقوة وضغط، من خلال هجمات مكثة من فريق المنتخب التركي، لتنكسر الحاجز التركي في الدقيقة الثالثة والخمسون من عمر المباراة ويأتي الهدف من خلال نيران صديقة، وتلقي شالار سونجيو مدافع المنتخب التركي البطاقة الصفراء الأولى في المباراة والأولي في البطولة في الدقيقة 88، وتلقي مواطنه المهاجم خليلو درويش أوغلي البطاقة الثانية في البطولة في الدقيقة 90 في نهاية أحداث المباراة.