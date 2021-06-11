/635482/إنجاز-مشرف-وإشادة-عالمية-لمصر-في-بطولة-الخماسي-الحديث

أكد المهندس شريف العريان، رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث، أنه تلقى إشادات من الوفود الأجنبية المشاركة في بطولة العالم للخماسي الحديث بإجراءات البطولة، كاشفا أن التنظيم يسير حتى الآن على ما يرام ولا توجد أي أخطاء، ويستعرض دوت الخليج أخر مستجدات بطولة العالم للرماية بمصر.

وحصلت شركتا تذكرتي وبريزنتيشن، برئاسة منتصر النبراوي، على تنظيم بطولة العالم للخماسي الحديث والتى تستضيفها مصر فى الفترة من 8 إلى 14 يونيو الجارى، بمشاركة 45 دولة، لتواصل الشركتان مشاركتها فى البطولات والأحداث الرياضية الكبرى على الأراضى المصرية، والتى بدأت بأمم أفريقيا للكبار والمنتخب الأولمبى فى 2019 وحفلات الافتتاح والختام، وأيضا كأس العالم لكرة اليد بمصر.

وأشار إلى أن المنتخب استعد جيدا بمعسكرات إعداد قوية في مصر وتم توفير كل الإمكانيات له، كاشفا أن عدة منتخبات مثل الصين وكوريا وأمريكا وبيلاروسيا أجرت معسكرا في مصر قبل البطولة، وأشادت بأماكن التدريبات.

وتوقع شريف العريان حصول مصر على ميدالية في فردي الرجال، وأن فريق منتخب مصر في منافسات الزوحي المختلط سينافس بشكل قوي على ميدالية في بطولة العالم.

إنجاز مشرف للمنتخب الوطني في البطولة

وشهدت منافسات اليوم تأهل رباعي المنتخب الوطني للخماسي الحديث أحمد الجندي وإسلام حامد ومهند طارق وأحمد أشرف إلى نهائي منافسات فردي الرجال ببطولة العالم للخماسي الحديث والمؤهلة مباشرة لأولمبياد طوكيو لأول 3 مراكز وبطولة العالم لليزر - رن خلال الفترة من 8 وحتى 14 يونيو الجاري، والتي تقام منافساتها بالملاعب والصالات المخصصة بهيئة استاد القاهرة الدولي.

وتواجد أحمد الجندي وإسلام حامد ومهند طارق وأحمد أشرف ضمن قائمة الـ 36 لاعبا المتأهلين للنهائي الذي يقام بعد غد الأحد والمؤهل لأولمبياد طوكيو مباشرة لأول 3 مراكز.

وتصدر الجندي ترتيب تصفيات نصف النهائي في المركز الأول برصيد 1103 نقاط، وجاء إسلام حامد في المركز 16 برصيد 1080 نقطة، واحتل مهند طارق المركز 18 برصيد 1079 نقطة، بينما احتل أحمد أشرف المركز 34 برصيد 1093 نقطة.