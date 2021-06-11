أبرزها أوسكار رياضي عالمي.. مفاجآت مدوية بين دوت الخليج وكورة بلدنا

/635483/أبرزها-أوسكار-رياضي-عالمي-مفاجآت-مدوية-بين-تحيا-مصر-وكورة-بلدنا

كشف عبدالناصر زيدان عن مفاجأت منتظرة بين كورة بلدنا وموقع دوت الخليج خلال الأيام القليلة في ظل التعاون المثمر بين الجانبين في الشأن الرياضي بشكل خاص والتغطية الصحفية بشكل عام.

وأكد عبدالناصر زيدان : " نسعى لإطلاق احتفالية سنوية تجمع بين الرياضيين والفنانين ستكون الأولى على مستوى الوطن العربي وسيتم إطلاقها تحت شعار " أوسكار رياضي عالمي “. وواصل زيدان : " سعيد للغاية بالإنضمام لموقع دوت الخليج وأشكر كل الحضور في حفل توقيع التعاقد في أحد المطاعم بالتجمع الخامس". واستكمل : " أتقدم بكل الشكر لموقع دوت الخليج على رأسهم استاذ عمرو الديب رئيس الديب و محمود فايد مدير التحرير واستاذ على نصير رئيس القسم الرياضي بالموقع". الجدير بالذكر أن موقع دوت الخليج إحتفل بتوقيع تؤامة رياضية مع برنامج كورة بلدنا وعبدالناصرزيدان في حفل كبير حضره كوكبه من نجوم الفن والرياضة في مصر . جاء الحفل ضمن مشروع رياضي كبير يقدمه موقع دوت الخليج خلال الفترة القادمه . توقيع انضمام عبدالناصر زيدان لتحيا مصر وتحدث مجموعة من النجوم في الحفل منهم الكابتن المونديالي جمال الغندور والنجم شادي محمد والكابتن محمد فاروق والعالمي عمرو ذكي والنجم وائل القباني . كما تحدث الكابتن لؤي دعبس والمطرب الشاب محمد رشاد والمطرب أحمد جوهر والفنان شريف الخلوصي والسيناريست محمد عواد ورجل حسام بركات صاحب مجموعة شركات الصفوه s.n.c العقارية ورجل الأعمال مشهور عبدالحميد صاحب مجموعة شركات جرين بلاذا العقارية ورجل السياحة منتصر مخلوف وخبير التغذية الرياضية والجيم الكابتن حسام غانم . كما حضر الحفل أسرة موقع دوت الخليج وعلي رأسهم الكاتب الصحفي الكبير عمرو الديب رئيس التحرير ومحمود فايد مدير التحرير وعلي نصير رئيس القسم الرياضي وعدد من المحررين والمصورين ورجال الإعلام منهم الناقد الفني الكبير خالد حمدالله والإعلامي وليد أبوعقيل رئيس مجلس إدارة موقع فرحه والناقد الرياضي علاء حمام .

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