/635484/خاص-نكشف-تفاصيل-عرض-النصر-لضم-الونش-و-رد-الزمالك

أكد صالح عنتر الإعلامي الرياضي السعودي في تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج : " نادي النصر عرض على الزمالك 2 مليون و800 الف دولار قابل للزيادة وذلك خلال خطاب رسمي أرسله النادي السعودي للقلعة البيضاء اليوم".

وتابع:" الزمالك رفض التفاوض بسبب تمسك كارتيرون بمصير اللاعب مع الفارس الأبيض ، وأيضا يوجد هناك عرضيين من جانب الاتحاد والأهلي لكن ليس بشكل رسمي".

تفاصيل عرض النصر السعودي لضم الونش

واستكمل : " الزمالك لم يعرض العرض بشكل رسمي علي اللاعب او وكيله في ظل عدم رغبة النادي الأبيض في التفريط في خدمات محمود حمدى الونش".

وكشف عبدالناصر زيدان عن مفاجأت منتظرة بين كورة بلدنا وموقع دوت الخليج خلال الأيام القليلة في ظل التعاون المثمر بين الجانبين في الشأن الرياضي بشكل خاص والتغطية الصحفية بشكل عام.

وأكد عبدالناصر زيدان : " نسعى لإطلاق احتفالية سنوية تجمع بين الرياضيين والفنانين ستكون الأولى على مستوى الوطن العربي وسيتم إطلاقها تحت شعار " أوسكار رياضي عالمي "

وواصل زيدان : " سعيد للغاية بالإنضمام لموقع دوت الخليج وأشكر كل الحضور في حفل توقيع التعاقد في أحد المطاعم بالتجمع الخامس".

واستكمل : " أتقدم بكل الشكر لموقع دوت الخليج على رأسهم استاذ عمرو الديب رئيس الديب و محمود فايد مدير التحرير واستاذ على نصير رئيس القسم الرياضي بالموقع".

الجدير بالذكر أن موقع دوت الخليج إحتفل بتوقيع تؤامة رياضية مع برنامج كورة بلدنا وعبدالناصرزيدان في حفل كبير حضره كوكبه من نجوم الفن والرياضة في مصر .

جاء الحفل ضمن مشروع رياضي كبير يقدمه موقع دوت الخليج خلال الفترة القادمه .