/635485/خاص-فرجاني-ساسي-قرر-العودة-لنادي-الزمالك

أكد عبدالناصر زيدان أن فرجاني ساسي سيعود للقاهرة خلال الأيام القادمة حتى في حالة عدم اللعب مع القلعة البيضاء لكن المؤكد أن ساسي عائد للفارس الأبيض.

وأفاد علاء حمام لموقع دوت الخليج : " فرجاني ساسي يعود للقاهرة في الخامس عشر من الشهر الجاري ، وتواصلت مع أحد الأطباء وأكد رجوع اللاعب مرة أخرى".

على جانب أخر أكد أحد مسئولى اللوائح أن اللاعب لابد من العودة لصفوف الفارس الأبيض بسبب عدم تواجد بند ينص على نهاية محددة للعقد.

الجدير بالذكر أن صالح عنتر الإعلامي الرياضي السعودي أكد في تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج : " نادي النصر عرض على الزمالك 2 مليون و800 الف دولار قابل للزيادة وذلك خلال خطاب رسمي أرسله النادي السعودي للقلعة البيضاء اليوم".

خاص فرجاني ساسي يعود للزمالك

وتابع:" الزمالك رفض التفاوض بسبب تمسك كارتيرون بمصير اللاعب مع الفارس الأبيض ، وأيضا يوجد هناك عرضيين من جانب الاتحاد والأهلي لكن ليس بشكل رسمي".

واستكمل : " الزمالك لم يعرض العرض بشكل رسمي علي اللاعب او وكيله في ظل عدم رغبة النادي الأبيض في التفريط في خدمات محمود حمدى الونش".

وكشف عبدالناصر زيدان عن مفاجأت منتظرة بين كورة بلدنا وموقع دوت الخليج خلال الأيام القليلة في ظل التعاون المثمر بين الجانبين في الشأن الرياضي بشكل خاص والتغطية الصحفية بشكل عام.

وأكد عبدالناصر زيدان : " نسعى لإطلاق احتفالية سنوية تجمع بين الرياضيين والفنانين ستكون الأولى على مستوى الوطن العربي وسيتم إطلاقها تحت شعار " أوسكار رياضي عالمي "

وواصل زيدان : " سعيد للغاية بالإنضمام لموقع دوت الخليج وأشكر كل الحضور في حفل توقيع التعاقد في أحد المطاعم بالتجمع الخامس".

واستكمل : " أتقدم بكل الشكر لموقع دوت الخليج على رأسهم عمرو الديب رئيس التحرير و محمود فايد مدير التحرير و على نصير رئيس القسم الرياضي بالموقع".

الجدير بالذكر أن موقع دوت الخليج إحتفل بتوقيع تؤامة رياضية مع برنامج كورة بلدنا وعبدالناصرزيدان في حفل كبير حضره كوكبه من نجوم الفن والرياضة في مصر .

جاء الحفل ضمن مشروع رياضي كبير يقدمه موقع دوت الخليج خلال الفترة القادمه .

وتحدث مجموعة من النجوم في الحفل منهم الكابتن المونديالي جمال الغندور والنجم شادي محمد والكابتن محمد فاروق والعالمي عمرو ذكي والنجم وائل القباني . كما تحدث الكابتن لؤي دعبس والمطرب الشاب محمد رشاد والمطرب أحمد جوهر والفنان شريف الخلوصي والسيناريست محمد عواد ورجل حسام بركات صاحب مجموعة شركات الصفوه s.n.c العقارية ورجل الأعمال مشهور عبدالحميد صاحب مجموعة شركات جرين بلاذا العقارية ورجل السياحة منتصر مخلوف وخبير التغذية الرياضية والجيم الكابتن حسام غانم .