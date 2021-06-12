/635486/عبد-الناصر-زيدان-هناك-إجتماع-طارئ-في-النادي-الأهلي-الأحد-القادم-تفاصيل

كشف الإعلامي عبدالناصر زيدانن في بث مباشر من دوت الخليج، عن وجود إجتماع في النادي الأهلي مع بعض الاعبين في النادي الأهلي، ومع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالقلعة الحمراء. وأكد مراسل دوت الخليج الصحفي أحمد السيد، المختص بشئون النادي الأهلي وآخر التطورات في النادي، والأحداث الشيقة والمهمة في الفترة الحالية قبل لقاء الترجي التونسي في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

قال أحمد السيد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عبد الناصر زيدان: "هناك إجتماع الأحد القادم في النادي الأهلي، من رئيس المجلس الإدارة محمود الخطيب مع بعض لاعبي الفريق". وأضاف: "محمود الخطيب في الأحد القادم سيعمل علي العديد من الجوانب المتفرغة في النادي الأهلي في المجلس الذي سيتم عقده مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي، ولاعبي الفريق". وأختتم: " سيتم تناول العديد من القضيا في النادي من أبرزها التعاقدات، وعقود لاعبي الفريق، ومحاولة تحقيق الفوز في مباراة الترجين والوقوف على الأسماء التي ستكون في البعة إلى تونس".

عبد الناصر زيدان ينضم لـ دوت الخليج

وأكد عبدالناصر زيدان : " نسعى لإطلاق احتفالية سنوية تجمع بين الرياضيين والفنانين ستكون الأولى على مستوى الوطن العربي وسيتم إطلاقها تحت شعار " أوسكار رياضي عالمي "

وواصل زيدان : " سعيد للغاية بالإنضمام لموقع دوت الخليج وأشكر كل الحضور في حفل توقيع التعاقد في أحد المطاعم بالتجمع الخامس".

فريق العمل في دوت الخليج

واستكمل : " أتقدم بكل الشكر لموقع دوت الخليج على رأسهم عمرو الديب رئيس التحرير و محمود فايد مدير التحرير و على نصير رئيس القسم الرياضي بالموقع".

الجدير بالذكر أن موقع دوت الخليج إحتفل بتوقيع تؤامة رياضية مع برنامج كورة بلدنا وعبدالناصرزيدان في حفل كبير حضره كوكبه من نجوم الفن والرياضة في مصر .

جاء الحفل ضمن مشروع رياضي كبير يقدمه موقع دوت الخليج خلال الفترة القادمه .