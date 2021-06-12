صورة .. مصر تهنئ الإمارات بعد انتخابها لـ عضوية مجلس الأمن غير الدائمة

جدة - نرمين السيد - أعرب المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، عن خالص التهانى لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لانتخابها لعضوية مجلس الأمن غير الدائمة للفترة من ٢٠٢٢-٢٠٢٣ خلال الانتخابات التى جرت الأمس فى الجمعية العامة للأمم المتحدة.





وقال، فى تغريدة له على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "نعرب عن خالص التهانى لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لانتخابها لعضوية مجلس الأمن غير الدائمة للفترة 2022 - 2023، خلال الانتخابات التى جرت اليوم فى الجمعية العامة للأمم المتحدة". وتابع: "أطيب التمنيات بدوام التوفيق والسداد للأشقاء فى دولة الإمارات".

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