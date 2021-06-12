انت الان تتابع تفاصيل خبر فرص عمل خالية بوزارة الكهرباء بهيئة المحطات النووية 2021 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - فرص عمل خالية بوزارة الكهرباء ، أعلنت ومنذ قليل وزارة الكهرباء، عن وظائف شاغرة للمؤهلات العليا، والدبلومات، والسائقين، بهيئة المحطات النووية، تلك التابعة لوزارة الكهرباء، وتقع هيئة المحطات النووية بطريق النصر، بميدان رابعة العدوية، مدينة نصر; وقد جاء في الإعلان مسميات الوظائف المتاحة، وكذلك الشروط الواجب استيفائها، من قبل الراغبين في التقديم، وقد أكدت الشركة، في بيانها، أن التقديم سيبدأ يوم الأحد، وسيستمر ولمدة ثلاثة أسابيع، مؤكدة على أنه سيتم إعلام المتقدمين المستوفين للشروط، بموعد الاختبار، الذي سيجرى للاختيار فيما بينهم. فأليكم التفاصيل من خلال السطور القليلة القادمة، من هذه المقالة المقدمة عبر موقع مصر فايف، تفاصيل فرص العمل الشاغرة بوزارة الكهرباء، يونيو 2021.

فرص عمل خالية بوزارة الكهرباء تعرف عليها:

جاءت الوظائف التي أعلنت عنها وزارة الكهرباء كالاتي:

فني مساحة، وكذلك فني سلامة. خريجي كلية علوم، لوظيفة أخصائي علوم. أطباء لشغل عدة وظائف طبية. ممرضين. كذلك مطلوب مهندسين، لتخصصات مختلفة: مهندسين وقاية، وتخطيط، ومهندسي أجهزة، ومهندسي تشغيل، وكذلك مهندسي اتصالات، وكذلك للصيانة، ومحلل تهديدات، وللجوده وللسلامه، مهندس تدريب عام، برامج صيانة، أخصائي قياس، مهندس أنظمة، خصائي فيزياء، وتخصصات هندسيه أخري كثيرة. مطلوب محامين لوظائف قانونية. متاح فرص عمل للمحاسبين. أما بالنسبة لفرص العمل المتعلقة بمجال التنمية الإدارية فمطلوب: باحث قانوني، أخصائي شئون إدارية، أخصائي علاقات عامة، مترجم، وكذلك أخصائي امن. عدة فرص العمل المكتبية كمندوبي الآمن. كذلك هناك حاجة لسكرتارية. كما تم الإعلان عن وظائف للسائقين، وللعمال.

طريقة التقديم بوظائف وزارة الكهرباء الشاغرة:

إن كنت ممن يستوفون الشروط، وتريد التقديم في أحدى فرص العمل الخالية بوزارة الكهرباء، يمكنك ذلك في خلال مدة زمنية أقصاها ثلاثة أسابيع، عبر اتباع الخطوات الآتية: