نائب محافظ المنوفية : تنسيقية الأحزاب ستكون جسرا متواصلا نحو التنمية

جدة - نرمين السيد - قال محمد موسى، نائب محافظ المنوفية، إن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تعد بمثابة الحلم من أجل وطن للجميع، مؤكدا أنها نافذة حقيقية لتكون الدولة المصرية أكثر شبابًا، وطريق مستقر ومستدام لتمكين الشباب.





وأضاف، فى حديثه عن "التنسيقية" فى ذكرى تأسيسها الثالث: "تعلمت خلال 3 سنوات كيف يعمل فريق العمل متناغما، من أجل حلم جامع، وليس من أجل مصلحة سياسية أو حزبية أو أيدلوجية ضيقة". وتابع: "أيقنت من خلال التنسيقية أن أحلامنا المشروعة من أجل جمهورية جديدة لوطن عزيز وقادر لا تسقط بالتقادم، ولسنوات كثيرة ستكون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الجسر الذى لا ينقطع للتنمية السياسية، وليتجدد القسم بأن تكون مصر أعظم الأمم".

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