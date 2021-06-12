فيديو .. بدرة : المشروعات القومية فى عهد السيسى كانت تحتاج لـ 25 عاما

جدة - نرمين السيد - أضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حصاد الأسبوع"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": "ما حدث فى مصر يحتاج إلى 5 أضعاف هذا الوقت"، متابعا: "الـ7 سنوات من الإنجازات منذ تولى الرئيس السيسى حكم البلاد شهدت مشروعات قومية عملاقة، وطفرة فى مختلف القطاعات فى الدولة المصرية".

وأوضح أستاذ الاستثمار والتمويل أن المشروعات القومية والإنجازات الاقتصادية التى حدثت، تحتاج لأكثر من 25 سنة، كى يتم تحقيقها، فى حالة مقارنتها بالأعوام السابقة.