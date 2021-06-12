طقس السبت .. ثبات درجات الحرارة ورياح تنشط أحيانا .. القاهرة 35

جدة - نرمين السيد - توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس اليوم السبت، حارا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، معتدلا على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.





ويكون الطقس لطيفا ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، معتدلا على جنوب سيناء وجنوب البلاد. حالة الطقس اليوم وأشار الخبراء إلى وجود نشاط لـ الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، مع فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة 20% تقريبا . وبالنسبة لـ حالة البحرالمتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة ارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 والرياح السطحية شمالية شرقية .. أما بالنسبة لـ حالة البحرالأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية. درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر : العظمى الصغرى القاهرة 35 21 الاسكندرية 29 19 وادى النطرون 34 21 طنطا 35 21 شبين الكوم 35 21 دمنهور 34 21 بلطيم 29 20 مطروح 26 20 السلوم 26 20 سيوة 37 22 بورسعيد 29 19 دمياط 28 20 الزقازيق 35 21 المنصورة 35 21 الاسماعيلية 36 25 السويس 37 25 العريش 30 23 رفح 30 23 رأس سدر 38 25 نخل 35 22 نويبع 39 26 طابا 37 22 كاترين 33 20 الطور 37 25 شرم الشيخ 40 26 الغردقة 40 26 مرسى علم 38 25 الفيوم 38 26 بنى سويف 40 26 المنيا 41 23 أسيوط 43 24 سوهاج 44 25 قنا 45 26 الأقصر 45 26 أسوان 46 27 ادفو 46 27 أبوسمبل 45 27 الوادى الجديد 45 28 حلايب 33 27 شلاتين 40 26

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