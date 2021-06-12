أهم الأخبار المتوقعة اليوم السبت 12 يونيو 2021

جدة - نرمين السيد -

وزيرةىالقاهرة

تفتتح الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، المهرجان الدولى للطبول والفنون التراثية فى دورته الثامنة، الذى يترأسه الفنان انتصار عبدالفتاح رئيس ومؤسس المهرجان، على مسرح بئر يوسف بالقلعة، تحت شعار "حوار الطبول من أجل السلام".

القاهرة

تطلق اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة والأمومة، فعاليات حملة طرق الأبواب تحت عنوان "احميها من الختان" فى إطار أنشطة اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، والتى تستمر لمدة 3 أيام، بجميع محافظات الجمهورية.

القاهرة

تسير شركة مصر للطيران 66 رحلة جوية دولية وداخلية لنقل 6 آلاف و360 راكبًا.

الإسكندرية

يفتتح محافظ الإسكندرية محمد الشريف، مشروع تطوير قرية "باب الأحرار"، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالإبقاء على القرية وعدم إزالتها ضمن حملات إزالة كافة التعديات على بحيرة مريوط.

القاهرة

يقيم مركز طلعت حرب الثقافى بالسيدة نفيسة، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، فى الخامسة مساء، معرضاً تشكيلياً بعنوان "مواهب شبابية"، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية.

القاهرة

ينظم المركز القومى للسينما برئاسة السيناريست "محمد الباسوسى"، احتفالية خاصة بنادى سينما الشباب، لإقامة عرض خاص لأفلام وحدة دعم سينما الشباب التابعة للمركز القومى للسينما، تحت رعاية وزارة الثقافة.

القاهرة

يحيى أوركسترا القاهرة السيمفونى، حفلا موسيقيا بقيادة المايسترو أحمد الصعيدى ومشاركة عازف الڤيولينه ياسر الصيرفى، ضمن سلسلة حلقات أعظم السيمفونيات، فى الثامنة مساء، على المسرح الكبير بدار الأوبرا.

الجزائر

يتوجه ملايين الجزائريين إلى صناديق الاقتراع، لاختيار ممثليهم فى المجلس الشعبى الوطنى "الغرفة السفلى بالبرلمان" فى انتخابات تشريعية مبكرة دعا لها الرئيس عبدالمجيد تبون بعد حل البرلمان فى فبراير الماضى.