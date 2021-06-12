اليوم .. انقطاع المياه عن 9 مناطق فى الوادى الجديد

جدة - نرمين السيد - وقال الطماوى، فى بيان له، إن انقطاع المياه سيكون من الساعة التاسعة صباحا، وحتى الواحدة ظهرا، نتيجة لحدوث عطل فى المغذيات الكهربائية لمحطات التنقية، يحتاج لاعمال الصيانة.
وشدد رئيس "الخارجة" على المواطنين على ضرورة اتخاذ اللازم، أثناء فترة انقطاع الكهرباء، وخصوصا المخابز، وجميع المنشآت الخدمية والجماهيرية بالمنطقة.
ولفت إلى أنه سيتم قطع المياه عن 9 أحياء ومناطق سكنية، هى: "المروة، والقلعة، والأمل القديمة، والخارجة 5 أ، وب، والمنطقة الاستثمارية، والسبط البحرى الجديد، ومحطة الخارجة 12 القديمة والجديدة".
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