مصر للطيران تسير اليوم 66 رحلة جوية

تسير مصرللطيران اليوم السبت ١٢ يونيو ٦٦ رحلة جوية بمعدل ٤٩ رحلة دولية الي كل من تورنتو، بيروت ،بغداد ، لاجوس، أكرا، تونس، أثينا، مدريد، لندن، نيويورك، ميلانو، باريس، الدوحة، إسطنبول، جينيف، أمستردام، فرانكفورت، بروكسل، كوبنهاجن، برلين، موسكو، دبي، ميونيخ ، أبوظبي، البحرين ، فيينا، الخرطوم، عمّان، لارناكا، الشارقة ، نيروبي، أديس أبابا، عنتيبي و١٣ رحلة داخلية الي كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان ومرسي علم و٤ رحلات شحن جوي تنقل جميع هذه الرحلات ٦٣٦٠ راكب.

وأكدت «مصر للطيران»، التزامها التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية للمحافظة على صحة وسلامة الركاب والحد من انتشار فيروس «كورونا»، في جميع مراحل السفر والعودة على متن الطائرات، لضمان أفضل خدمة مقدمة للعملاء.

وفي إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس «كورونا» ومنع انتشاره عبر المسافرين، يحظر دخول القادمين من الخارج دون نتيجة تحليل PCR سلبية قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول إلى الأراضي المصرية، فضلًا عن فرض غرامات مالية وعقوبات على شركات الطيران غير الملتزمة لإجبارها على الالتزام بالقوانين.

وتتحمل شركة الطيران تكاليف إجراء تحليل PCR لأي راكب يأتي إلى مصر، فضلاً عن تحمل نفقات إقامته لمدة 24 ساعة داخل أحد الفنادق لحين صدور نتيجة التحليل، بالإضافة إلى التغريم ماليًا ألف دولار لعدم الالتزام.

وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل «PCR» بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء القادمين من «اليابان- الصين - تايلاند - أمريكا الشمالية والجنوبية - كندا ومطارات لندن هيثرو - باريس - فرانكفورت»، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول نظرًا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور وصولهم المطار.