ننشر أجندة اليوم الثانى لمنتدى رؤساء هيئات الاستثمار الأفريقية بشرم الشيخ

لليوم الثانى على التوالى، تستكمل اليوم فعاليات الدورة الأولى لمنتدى رؤساء هيئات ترويج الاستثمار الأفريقية المنعقد بمدينة شرم الشيخ، والذى بدأ أعماله أمس بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وعدد من الوزراء، وبمشاركة وزراء الاستثمار، ورؤساء هيئات الاستثمار الأفريقية يمثلون 33 دولة أفريقية، وعدد من ممثلي التكتلات والمؤسسات الاقتصادية الدولية والأفريقية والأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، ورئيس منظمة WAIPA، ومفوض البنية التحتية والطاقة فى الاتحاد الأفريقي، وممثل عن بنك التنمية الأفريقي، وممثل عن بنك التصدير والاستيراد الأفريقي، وعدد كبار رجال الأعمال المصريين.

ويشهد اليوم الثانى مجموعة من الجلسات يحضرها عدد كبير من الوزراء والأفارقة نستعرضها في السطور التالية..

الجلسة الأولى:

تحت عنوان "سعى إفريقيا لدور أكبر في الأسواق العالمية"

تتم مناقشة زيادة الإنتاج المحلى لإفريقيا: فرص كبيرة للتعاون الإقليمي في مجالات الزراعة والصناعة، وكيف يمكن للمنتجات الزراعية والصناعية الأفريقية الوصول إلى الأسواق العالمية في ظل تباطؤ معدلات التجارة العالمية، ودعم الشحن الجوي في أفريقيا كوسيلة لتعزيز التجارة المتبادلة وسلاسل التوريد والصادرات.

المتحدثون:

الطيار محمد منار –وزير الطيران المدني.

السيد القصير -وزير الزراعة.

نيفين جامع -وزيرة التجارة والصناعة.

‏Emmanuel EsmelEssis وزير الترويج للاستثمار وتنمية القطاع الخاص – كوت ديفوار.

الدكتور GodiusKahyarara السكرتير الدائم للاستثمار بمكتب رئيس وزراء تنزانيا.

الدكتور AntónioHenriques da Silva رئيس مجلس إدارة وكالة أنجولا للاستثمار الخاص والترويج للصادرات (AIPEX.

مدير الجلسة:

محمد طارق توفيق عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار ورئيس غرفة التجارة الأمريكية في مصر.

الجلسة الثانية:

"تشجيع الاستثمارات عبر الحدود الأفريقية من خلال أجندة موحدة ومبادرات داخل القارة".

تناقش الأدوات الإقليمية لتعزيز التبادل التجاري وتنويع الصادرات واندماج الاقتصاديات الأفريقية في السوق العالمي، وكيف يمكن أن تساعد المبادرات المتعددة الأطراف الأفريقية في زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) ومعدلات التوظيف عبر القارة؟، وتمهيد الطريق لخطة الاستثمار الأفريقي الموحد، وذلك بهدف تحقيق التنمية المستدامة لجميع شعوب أفريقيا.

المتحدثون:

هبة سلامة - الرئيس التنفيذي لوكالة الاستثمار الإقليمية للكوميسا (COMESA RIA.

فهد القرقاوي - رئيس الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار (WAIPA).

شريف الجبلي- رئيس لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب المصري.

الدكتور Emely Kugonza - رئيس هيئة الاستثمار - أوغندا (UIA.

‏Douglas TawandaMunatsi– الرئيس التنفيذي لوكالة الاستثمار والتنمية، زيمبابوي.

‏(ZIDA، و Andry Tiana Ravalomanda - المدير العام لمجلس التنمية الاقتصادية، مدغشقر.

مدير الجلسة:

أحمد سمير- رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب المصري.

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