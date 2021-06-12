الرى: إزالة 5.107 حالات تعد على مساحة 917 ألف متر خلال الموجة الـ 17

وصرح الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، بأن المجهودات الكبيرة التى قامت بها أجهزة الوزارة بالتنسيق مع كافة الأجهزة ذات الصلة تمكنت من ردع العديد من المخالفين، وتنفيذ (583) قرار إزالة خلال أسبوع واحد فقط فى محافظات (القاهرة - الجيزة – القليوبية - المنوفية - البحيرة - الدقهلية - بنى سويف – المنيا - أسيوط – دمياط- قنا - الأقصر)، ليصل بذلك اجمالى أعداد الازالات التى تم تنفيذها فى الموجة الـ 17 الى إزالة عدد (5.107) تعد على مساحة (917) ألف متر مربع تقريباً (219 فدان).
وأكد الدكتور عبد العاطى، أن الوزارة عازمة على التصدى بكل حزم لكافة أشكال التعديات والتحويل الفورى للمخالفين للنيابة العسكرية لردع كل من تسول له نفسه بالتعدى على نهر النيل، وبما يؤدى لتقليص أعداد المخالفات وتحقيق الهدف المنشود بالوصول الى "نيل بلا تعديات"، موضحاً أن أجهزة الوزارة تعمل على مدار اليوم وخلال الإجازات الرسمية لمواجهة هذه التعديات، مع جاهزية المعدات اللازمة لإزالة أى تعدى أياً كان حجمه أو مرتكبه.
وأوضح الدكتور عبد العاطى أنه ولتحقيق الردع الفورى للمخالفين ولحماية مجرى نهر النيل ومنع التعدى على أملاك الدولة الواقعة على المجارى المائية، فقد قامت أجهزة الوزارة المعنية بتحويل عدد (43) قرار إزالة خلال الأسبوع الجارى ليصل إجمالى القرارات المحولة للنيابات العسكرية الى (7.667) قرارا.
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