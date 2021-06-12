صور.. محافظ القاهرة يتابع تسليم 42 ورشة ومحل متعارضة مع محور الفردوس

جدة - نرمين السيد - تابع خالد عبدالعال محافظ القاهرة، تسليم أصحاب 42 ورشة ومحل متعارضة مع محور الفردوس بشارع الخليفة مع عبدالله العربى- حى غرب مدينة نصر، لورش بديلة، وإزالة المحلات والورش القديمة والتى كانت مقامة وسط المنطقة السكنية، وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بألا يضار أى مواطن جراء مشروعات التنمية.





شهد تسليم الورش والمحال السيد إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، ورئيس حى غرب مدينة نصر. يأتى ذلك فى إطار مشروعات الطرق الكبرى التى تشهدها العاصمة، والتى تستهدف التخلص من الاختناقات المرورية التى طالما عانى منها مواطنى محافظة القاهرة.

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