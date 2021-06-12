الإنجازات التي تحققت في قطاع النقل في عهد الرئيس السيسي في الفترة...

بالسكك الحديدية

أولاً : مشروعات تطوير الوحدات المتحركة

1. الجرارات

• تم التعاقد مع شركة جنرال الكتريك الأمريكية لتوريد عدد 110 جرار جديد (GE ) وإعادة تأهيل عدد 81 جرار بالإضافة الي الدعم الفني لمدة (15) سنة شاملة توريد قطع الغيار بتكلفة 602 مليون دولار ( تم الإنتهاء من توريد عدد 110 جرار جديد وإعادة تأهيل عدد 25جرار )

• تم التعاقد مع شركة بروجرس ريل الأمريكية لتوريد عدد 50 جرار جديد وتحديث عدد 50 جرار هنشل وعمرة لـ 41 جرار بالإضافة إلي عقد صيانة لمدة 15 سنة لعدد 141 جرار بتكلفة 466,1 مليون دولار ( تم شحن عدد 30 محرك إلي مصانع الشركة بالمملكة المتحدة وتم وصول 16محرك منهم إلي مصر ، كما تم شحن عدد 134 موتور جر لمصانع الشركة وتم وصول عدد 102موتور منها إلي مصر بعد الإنتهاء من عمرتها) .

• توريد عدد 100 جرار بتمويل من بنك اعادة الإعمار والتنمية الأوروبى ( EBRD ) بتكلفة 290 مليون يورو (تم الإنتهاء من مرحلة تأهيل الشركات المتقدمة لتنفيذ المشروع وتم الفتح الفني والمالي للعروض المقدمة وجاري الترسية علي الشركة الفائزة)

2.توريد عربات الركاب

• تم التعاقد مع شركة ترانس ماش هولدنج الروسية لتوريد عدد (1300) عربة ركاب مختلفة الطرازات بتكلفة 1.016 مليار يورو (300 عربة أولى وثانية مكيفة – 500 عربة درجة ثالثة مكيفة – 500 عربة درجة ثالثة بتهوية ديناميكية ) ( تم الإنتهاء من توريد عدد 385عربة جديدة حتى الآن ).

• تم التعاقد مع شركة تالجو الإسبانية لتوريد عدد ( 6 ) قطارات كاملة بعربات مكيفة بجرار ديزل شامل عقد الصيانة لمدة 7 سنوات بتكلفة 157 مليون يورو .

1. تطوير عربات الركاب

• كما تم الإنتهاء من تطوير عدد ( 90 ) عربة أسبانى مكيفة بورش أبو راضى بالسكة الحديد وبمعرفة العاملين بالهيئة .

• كما تم الإنتهاء حتى الآن من تطوير وإعادة تأهيل عدد ( 228) عربة عادية بورش الهيئة المختلفة وبمعرفة العاملين بالهيئة .

4. عربات النوم

-جارى التنسيق مع مصنع سيماف لتصنيع وتوريد عدد ( 200 ) عربة نوم بأحدث المواصفات العالمية وبنسبة تصنيع محلي لا تقل عن 40%.

5. توريد عربات البضائع

• تم التعاقد مع مصنع سيماف على تصنيع وتوريد عدد (140) عربة بضائع سطح للحاويات وقد تم الإنتهاء من توريد عدد 131 عربة منها.

• تم التعاقد على توريد عدد 75 عربة لنقل الغلال .

• وأخيرا تم التعاقد مع مصنع سيماف لتوريد عدد 1000 عربة بضائع أنواع مختلفة ( عدد 300 عربة كشف قلاب وهى نوعية جديدة تدخل الخدمة لأول مرة بسكك حديد مصر – 375 عربة سطح حاويات – 150 عربة صهريج – 125 عربة صندوق - 50 عربة سبنسة)

ثانياً : مشروعات البنية الأساسية

.1 تجديدات السكة

• تم الإنتهاء من تنفيذ تجديدات للسكة بطول (500) كم + (591) مفتاح.

• يتقدم العمل في تنفيذ اعمال تجديدات للسكة بطول (124) كم + (847) مفتاح.

• تم توريد عدد (1) ماكينة فحص سكة بالألتراسونيك شاملة عقد صيانة لمدة 5 سنوات بمعرفة شركة بلاسر& تيريور النمساوية ، وجاري تدريب العاملين عليها بمعرفة الخبراء الأجانب ، حيث تقوم هذه الماكينة بفحص حالة السكك والقضبان والمفاتيح أوتوماتيكيا من خلال مسيرها على السكة بالسرعة العادية وتقديم تقرير بالحالة الفنية للسكة بالكامل.

• تم الإنتهاء من اتفاقية توريد عدد (4) ماكينات جديدة من شركة بلاسر النمساوية لصيانة وتجديدات السكة طبقا لأحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا فى هذا المجال .

• جاري الإنتهاء من توقيع اتفاقية أخرى مع البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية لتوريد عدد (12) ماكينة جديدة وإعادة تأهيل عدد (30) ماكينة قديمة (ماكينات تركيب سكة – ماكينات فج سكة – ماكينات تشكيل بازلت – ماكينات دك سكة ( .

• تم الاستعانة بعدد (3) شركات من القطاع الخاص المصري ودخلت هذا المجال لأول مرة ، بالإضافة إلى شركتي الهيئة (إيجيفراي – إيرتراك) ليصل عدد الشركات العاملة في مجال تجديدات السكك إلى عدد (5) شركات ، وسيتم دخول شركات أخرى من القطاع الخاص اعتبارا من 1 / 7/ 2021 للبدء في تنفيذ الخطة الجديدة.

.2 تطوير المحطات

• تم الإنتهاء من أعمال التحسينات وإعادة تأهيل وتطوير عدد (177) محطة، ويتقدم العمل في تنفيذ أعمال التحسينات لعدد (3) محطات المتبقية

• يتقدم العمل في تنفيذ الخطة العاجلة لرفع كفاءة وتأهيل عدد (80) محطة بها مشاكل وخاصة في الأرصفة لتأمين سلامة الركاب.

• يتقدم العمل في مشروع إنشاء محطة سكة حديد قطارات الوجه القبلي ببشتيل.

. 3 تطوير المزلقانات

• تم الإنتهاء من تطوير الأعمال المدنية لعدد (751) مزلقان ، كما تم الإنتهاء من تطوير نظم التحكم بعدد (505) مزلقان.

• يتقدم العمل في تطوير الأعمال المدنية لعدد (351) مزلقان وتطوير نظم التحكم لعدد (615) مزلقان .

.4 الأسوار

• يتقدم العمل في مشروع إنشاء أسوار بإجمالي أطوال (185) كم وكذا في تنفيذ الخطة العاجلة لاستعادة كفاءة وغلق الفتحات الموجودة بالأسوار الحالية بإجمالي أطوال (275) كم

ثالثاً : مشروعات السيطرة علي مسير القطارات

. مشروعات تطوير نظم الإشارات

• يتقدم العمل في مشروع تحديث نظم الإشارات على خط القاهرة / الإسكندرية بمعرفة شركة تاليس الأسبانية ومعها شركات الكان وكونسيرف وجريد تك الوطنية وقد بلغت نسبة التنفيذ 78% .

• كما يتقدم العمل في مشروع تحديث نظم الإشارات على خط بنها / الزقازيق / الإسماعيلية / بورسعيد وكذا الوصلة من الزقازيق / أبو كبير بمعرفة شركة سيمنز الألمانية ومعها شركات أبناء حسن علام وجريد تك الوطنية وقد بلغت نسبة التنفيذ 66% .

• تطوير نظم الإشارات بخط القاهرة / السد العالي

1 يتقدم العمل في مشروع تحديث نظم الإشارات على خط بنى سويف / أسيوط بمعرفة شركة الستوم الإيطالية ومعها شركة أبناء حسن علام وقد بلغت نسبة التنفيذ 75 % .

2 كما يتقدم العمل في مشروع تحديث نظم الإشارات على خط أسيوط / سوهاج / نجع حمادي بمعرفة شركة تاليس الإسبانية ومعها شركتي سامكريت وجريد تك الوطنية وقد بلغت نسبة التنفيذ 56%

رابعاً : مشروعات تطوير الورش

• تم الإنتهاء من تنفيذ أعمال المرحلة الأولى من تطوير الورش الرئيسية وكذا الإنتهاء من تطوير عدد 20 ورشة فرعية .

• ويتقدم العمل في تنفيذ المرحلة الثانية من تطوير الورش الرئيسية.

• تتضمن خطة الوزارة تحويل الورش إلي شركات سواء مملوكة للدولة أو بالتعاون مع القطاع الخاص ، فعلي سبيل المثال جاري حالياً دراسة تحويل ورش كوم أبو راضي إلي شركة .

• تتضمن بنود التعاقدات الجديدة الإتفاق مع الشركات الموردة علي عقد صيانة شامل تدبير قطع الغيار المطلوبة لمدة 15 عاماً علي الأقل