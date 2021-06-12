/635487/مواعيد-مباريات-اليوم-السبت-والقنوات-الناقلة

تقام اليوم السبت الموافق 12-6-2021، عدد من المواجهات الهامة والمثيرة في مختلف ملاعب العالم، سواء مباريات رسمية أو حتى ودية، حيث تقام ثلاثة مواجهات قوية فى دور المجموعات لبطولة الأمم الأوروبية يورو 2020، كما تٌلعب 3 مباريات ودية ضمن الأجندة الدولية للمنتخبات.

دوت الخليج ينشر مواعيد مباريات اليوم السبت الموافق 12-6-2021 والقنوات الناقلة، والتى جاءت كالتالى: مواعيد مباريات بطولة يورو 2020 والقنوات الناقلة منتخب ويلز يواجه نظيره السويسري، فى تمام الساعة الثالثة عصرا، وتذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 1 Max الدنمارك ضد فنلندا، فى تمام الساعة السادسة مساءً ، وتذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 1 Max بلجيكا أمام روسيا، فى تمام الساعة التاسعة مساءً، وتنقل المباراة على قناة beIN Sports HD 1 Max مباريات دولية ودية ساحل العاج يلتقى غانا، فى تمام الساعة السابعة مساء المغرب امام بوركينا فاسو، فى تمام الساعة 9 مساء- على قناة Arryadia SD/HD المكسيك ضد هندوراس، فى تمام الساعة الواحدة والنصف من صباح الأحد

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